Na rozjeździe pętli Metro Młociny wykoleił się tramwaj. Nie ma osób poszkodowanych. Występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2, 6, 26 oraz 33 - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że w związku z wykolejeniem się tramwaju na pętli Metro Młociny, tramwaje zostały skierowane na trasy zmienione:

Linia 2 w obu kierunkach przez Most Marii Curie-Skłodowskiej, Marymoncką, Słowackiego do Metra Marymont.

Linia 6 kursuje Marymoncką do AWF.

Linia 26 - Al. Reymonta, Broniewskiego do pętli Piaski.

Linia 33 trasą Broniewskiego, Al. Reymonta, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo.

Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa "Za tramwaj", kursująca na trasie: Świderska, Al. Kuklińskiego, Most Marii Curie-Skłodowskiej, Al. Wittek, wjazd na pętlę Metro Młociny, Nocznickiego, Wólczyńska, Al. Reymonta, Broniewskiego, Piaski, Galla Anonima, Kochanowskiego, Al. Reymonta, Wólczyńska, Nocznickiego, wjazd na pętlę Metro Młociny, Al. Wittek, Most Marii Curie-Skłodowskiej, Al. Kuklińskiego, Świderska.

Wznowienie ruchu planowane jest między 12.30 a 13.00.