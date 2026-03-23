Już od poniedziałku, 23 marca, mieszkańców warszawskiej Falenicy i okolic czekają poważne zmiany w organizacji ruchu. Wszystko przez modernizację linii kolejowej nr 7, która w przyszłości ma znacznie usprawnić dojazd pociągiem z Otwocka do centrum Warszawy. Na czas prac zamknięte zostaną ważne przejazdy, a kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na objazdy i zmiany tras.

W poniedziałek zamknięty został przejazd przez tory przy stacji Warszawa Falenica.

Kierowcy, którzy chcą przedostać się na drugą stronę torów, będą musieli korzystać z objazdów wyznaczonych ulicami Patriotów, Młodą, Bysławską i Walcowniczą, prowadzących do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy.

Tego samego dnia zamknięte zostanie także połączenie ulicy Bystrzyckiej z Walcowniczą po stronie targowiska. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do początku kwietnia, a następnie prace przeniosą się na drugą stronę skrzyżowania.

Zmiany dla pieszych i komunikacji miejskiej

Mimo zamknięcia przejazdu dla samochodów, piesi nadal będą mogli przechodzić przez tory w Falenicy. Jednak na ulicy Walcowniczej ruch pieszych zostanie ograniczony do jednej strony, a jedno z przejść przez Walcowniczą przy Bystrzyckiej będzie zamknięte. "Z Bystrzyckiej do Walcowniczej trzeba będzie pójść Trocinową i wzdłuż targowiska" – informują kolejarze.

Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku trasy zmienią autobusy linii 115, 142, 161, 213 oraz nocne N22 i N72.

Autobusy linii 142, 213 i N22 będą przejeżdżać na drugą stronę torów przez węzeł z obwodnicą, a linie 115, 142 i 213 po wschodniej stronie torów ominą Walcowniczą i Bystrzycką, kierując się prosto ulicą Patriotów i Ochoczą.

Przerwa w kursowaniu pociągów i komunikacja zastępcza

Od 12 do 26 kwietnia pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich nie będą kursowały między stacjami Wawer i Otwock.

W tym czasie pasażerów przewiozą autobusy zastępcze, m.in. linia ZS1 Otwock – Warszawa Wawer, linia 521 kursująca częściej na trasie PKP Falenica – Rondo Wiatraczna oraz nowe połączenia przez Most Anny Jagiellonki do stacji Imielin i Metra Imielin.

"Od 27 kwietnia ruch pociągów zostanie przywrócony, a między Wawrem a Otwockiem w godzinach szczytu będzie przejeżdżał jeden pociąg SKM i dwa pociągi KM na godzinę" – zapowiadają kolejarze.

Modernizacja linii otwockiej - co się zmieni?

Przebudowa linii otwockiej to część większego projektu, który ma usprawnić połączenie kolejowe między Warszawą a Lublinem.

W ramach inwestycji zmodernizowanych zostanie osiem przystanków, powstaną dwa nowe tory dla ruchu dalekobieżnego, wiadukt kolejowy, cztery bezkolizyjne przejazdy oraz 20 przejść podziemnych dla pieszych.

Na odcinku Warszawa Wawer-Otwock ruch pociągów dalekobieżnych zostanie oddzielony od aglomeracyjnych, co pozwoli na zwiększenie liczby kursujących składów. Zakończenie prac przewidziano na 2028 rok.