Czy pytanie referendalne dotyczące unijnej polityki klimatycznej jest neutralne? Zdaniem większości Polaków - nie. Najnowsze sondaże pokazują, że propozycja Pałacu Prezydenckiego budzi kontrowersje. Sprawdzamy, jak Polacy oceniają pytanie referendalne i czy w ogóle chcą głosować w tej sprawie.
- 57,9 proc. Polaków uważa, że pytanie referendalne dotyczące unijnej polityki klimatycznej jest tendencyjne, a 37,4 proc. ocenia je jako neutralne.
- 47 proc. Polaków deklaruje udział w referendum, z czego 37,7 proc. zdecydowanie, a 9,3 proc. raczej tak.
- Decyzja o przeprowadzeniu referendum zapadnie podczas posiedzenia Senatu 20-21 maja.
Jak wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej", aż 57,9 proc. Polaków uważa, że pytanie referendalne zaproponowane przez prezydenta w sprawie polityki klimatycznej jest tendencyjne. 37,4 proc. badanych ocenia je jako neutralne, a 4,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Przypomnijmy, że pytanie brzmi: "Czy jest pan(i) za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".
Decyzja o tym, czy referendum się odbędzie, zapadnie podczas najbliższego posiedzenia Senatu, zaplanowanego na 20-21 maja.
Kolejny sondaż, tym razem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, pokazuje, że gdyby referendum odbyło się dziś, udział w nim zadeklarowałoby 47 proc. badanych. Zdecydowanie gotowych do głosowania jest 37,7 proc., a "raczej tak" odpowiedziało 9,3 proc. Z kolei 49,1 proc. ankietowanych nie zamierza brać udziału w referendum - 30,5 proc. "zdecydowanie nie", a 18,6 proc. "raczej nie". Odsetek niezdecydowanych wynosi zaledwie 3,9 proc., co może mieć znaczenie dla ważności referendum.
Wśród osób, które zadeklarowały udział w referendum, aż 74,1 proc. odpowiedziałoby "nie" na pytanie prezydenta, a tylko 22,2 proc. wybrałoby odpowiedź "tak". 3,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Respondentów zapytano również, czy ich zdaniem referendum dotyczące polityki klimatycznej jest w ogóle potrzebne. 52,7 proc. badanych uważa, że nie ma takiej potrzeby, natomiast 40,8 proc. jest przeciwnego zdania. 6,5 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono metodą CATI w dniach 8-9 maja 2026 roku na grupie 1067 osób. Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 8-10 maja 2026 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków, wykorzystując metody CATI i CAWI.