Czy pytanie referendalne dotyczące unijnej polityki klimatycznej jest neutralne? Zdaniem większości Polaków - nie. Najnowsze sondaże pokazują, że propozycja Pałacu Prezydenckiego budzi kontrowersje. Sprawdzamy, jak Polacy oceniają pytanie referendalne i czy w ogóle chcą głosować w tej sprawie.

57,9 proc. Polaków uważa, że pytanie referendalne dotyczące unijnej polityki klimatycznej jest tendencyjne, a 37,4 proc. ocenia je jako neutralne.

47 proc. Polaków deklaruje udział w referendum, z czego 37,7 proc. zdecydowanie, a 9,3 proc. raczej tak.

Decyzja o przeprowadzeniu referendum zapadnie podczas posiedzenia Senatu 20-21 maja.

Jak wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej", aż 57,9 proc. Polaków uważa, że pytanie referendalne zaproponowane przez prezydenta w sprawie polityki klimatycznej jest tendencyjne. 37,4 proc. badanych ocenia je jako neutralne, a 4,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Przypomnijmy, że pytanie brzmi: "Czy jest pan(i) za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Ilu Polaków poszłoby do urn?

Kolejny sondaż, tym razem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, pokazuje, że gdyby referendum odbyło się dziś, udział w nim zadeklarowałoby 47 proc. badanych. Zdecydowanie gotowych do głosowania jest 37,7 proc., a "raczej tak" odpowiedziało 9,3 proc. Z kolei 49,1 proc. ankietowanych nie zamierza brać udziału w referendum - 30,5 proc. "zdecydowanie nie", a 18,6 proc. "raczej nie". Odsetek niezdecydowanych wynosi zaledwie 3,9 proc., co może mieć znaczenie dla ważności referendum.

Jak Polacy odpowiedzieliby na pytanie referendalne?

Wśród osób, które zadeklarowały udział w referendum, aż 74,1 proc. odpowiedziałoby "nie" na pytanie prezydenta, a tylko 22,2 proc. wybrałoby odpowiedź "tak". 3,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czy referendum jest potrzebne?

Respondentów zapytano również, czy ich zdaniem referendum dotyczące polityki klimatycznej jest w ogóle potrzebne. 52,7 proc. badanych uważa, że nie ma takiej potrzeby, natomiast 40,8 proc. jest przeciwnego zdania. 6,5 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.