​Według doniesień agencji Reuters prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest zdeterminowany i podejmuje intensywne starania, by zakończyć działania wojenne na Bliskim Wschodzie poprzez zawarcie porozumienia z Iranem.

Źródła izraelskie podkreślają, że Iran najprawdopodobniej nie zgodzi się na jakiekolwiek amerykańskie żądania.

Negocjacje załamały się pod koniec lutego, wraz z atakiem Izraela i USA na Iran.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie znalazł się w centrum światowej uwagi. Według agencji Reutera Trump jest gotów do rozmów z Iranem w celu zakończenia trwających działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Amerykański przywódca jest zdeterminowany, by doprowadzić do porozumienia, które mogłoby przynieść oczekiwany pokój w regionie.

W poniedziałek Trump, korzystając z platformy Truth Social, poinformował o "bardzo dobrych i produktywnych" rozmowach z Iranem, mających na celu "całkowite i ostateczne zakończenie działań wojennych" . Kilka godzin po tej deklaracji władze Iranu stanowczo zaprzeczyły, jakoby jakiekolwiek negocjacje miały miejsce.

Warunki USA i stanowisko Iranu

Według trzech wysokich rangą izraelskich urzędników, którzy wypowiadali się anonimowo, Iran najprawdopodobniej nie przystanie na żadne żądania Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie warunki mają obejmować przede wszystkim ograniczenie irańskiego programu jądrowego oraz programu rakiet balistycznych. Są to kwestie, które od lat pozostają kością niezgody między Teheranem a Waszyngtonem.

Izraelscy urzędnicy podkreślają, że po załamaniu się negocjacji 28 lutego, w związku z eskalacją konfliktu amerykańsko-izraelsko-irańskiego, szanse na wznowienie rozmów i osiągnięcie kompromisu są niewielkie.

Izrael: Bezpieczeństwo przede wszystkim

Premier Izraela Benjamin Netanjahu odniósł się do deklaracji Donalda Trumpa, podkreślając, że wszelkie porozumienia muszą zabezpieczać żywotne interesy Izraela. Netanjahu zaznaczył, że sukcesy izraelskich sił zbrojnych (IDF) oraz wsparcie amerykańskiego wojska mogą być wykorzystane do realizacji celów wojennych w ramach ewentualnego porozumienia.