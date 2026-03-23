Właściciel schroniska dla zwierząt "Happy Dog" w Sobolewie na Mazowszu usłyszał wyrok za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd skazał Mariana D. na 1,5 roku więzienia i 8 lat zakazu posiadania zwierząt. Wyrok nie jest prawomocny.

24.01.2026. Pikieta przed schroniskiem dla zwierząt "Happy Dog" w miejscowości Sobolew / Paweł Supernak / PAP

Wyrok dla Mariana D. dotyczy znęcania się nad zwierzętami. Według aktu oskarżenia, miało do tego dochodzić około 8 lat temu.

Oprócz kary więzienia i zakazu posiadania zwierząt sąd orzekł, że Marian D. przez 10 lat nie może prowadzić działalności związanej ze zwierzętami. Ma też wpłacić 40 tys. nawiązki dla organizacji chroniącej zwierzęta.



Prokurator Leszek Wójcik domagał się dla Mariana D. 2 lat więzienia i zakazu posiadania zwierząt przez 8 lat oraz zakazu prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami na 8 lat. Obrona chciała uniewinnienia.

Sędzia Agata Bańska-Baran na sali Sądu Rejonowego w Garwolinie / Przemysław Piątkowski / PAP

Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Happy Dog" w Sobolewie zostało zamknięte w styczniu tego roku. Aktywiści zwracali uwagę na zaniedbania w opiece nad zwierzętami.

Oficjalnym powodem zamknięcia schroniska był brak elektronicznej ewidencji zwierząt. Kontrolę przeprowadza tam Najwyższa Izba Kontroli. W tej sprawie prokuratura również wszczęła postępowanie.