PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na modernizację dwóch kluczowych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Prace obejmą odcinki między Kłodzkiem Nowym a Kudową-Zdrój oraz Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Inwestycja o wartości 100 mln zł ma poprawić komfort podróży, zwiększyć liczbę kursujących pociągów oraz podnieść poziom bezpieczeństwa na trasach.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Remonty na trasie Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój

W najbliższych dniach ruszają prace na odcinku Polanica-Zdrój – Kudowa-Zdrój, obejmującym 10 kilometrów torów. Zakres robót jest szeroki – przewidziano remont torów, mostów, wiaduktów oraz budowę mijanki w Kulinie Kłodzkim.

Modernizacja umożliwi zwiększenie prędkości pociągów oraz częstotliwości kursowania składów na tej malowniczej, górskiej trasie.

„Z myślą o pasażerach wyremontujemy cztery perony: w Kulinie Kłodzkim, Polanicy-Zdroju i dwa w Szczytnej. Będą wyposażone w nową infrastrukturę pasażerską: wiaty, ławki i gabloty z rozkładami jazdy” – przekazała Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK.

Dotychczasowy przystanek Szczytna zyska status stacji, co pozwoli na rozpoczynanie i kończenie kursów pociągów właśnie w tej miejscowości.

Prace bez przerwy wakacyjnej

Ze względu na trudny, podgórski teren, prace prowadzone będą w sposób ciągły, bez przerwy wakacyjnej.

W związku z remontem, na odcinku Polanica-Zdrój – Kudowa-Zdrój już teraz kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Według planów, pociągi powrócą na tę trasę pod koniec roku.

Modernizacja linii Jelenia Góra – Szklarska Poręba

Druga podpisana umowa dotyczy modernizacji popularnej trasy z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby.

Po zakończeniu prac pociągi będą mogły osiągać prędkość do 100 km/h, a przepustowość linii wzrośnie dzięki odtworzeniu dwóch mijanek – w Szklarskiej Porębie Dolnej oraz Jeleniej Górze Cieplicach.

„Dzięki temu przewoźnicy będą mogli zaplanować więcej kursów w Karkonosze” – wyjaśniła Marta Pabiańska.

W planach jest także poprawa bezpieczeństwa na dziewięciu przejazdach kolejowo-drogowych. Zostaną one wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a na wybranych przejazdach pojawią się rogatki.

Utrudnienia i harmonogram prac

Prace na trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba zaplanowano tak, by jak najmniej utrudniały podróżnym korzystanie z połączeń.

Roboty będą prowadzone od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do końca września.

W poprzednich latach na linii Kłodzko Nowe – Kudowa-Zdrój przeprowadzono już szereg modernizacji, które skróciły czas przejazdu o około 10 minut i poprawiły bezpieczeństwo na 12 przejazdach. W tym roku zakończy się także wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym, m.in. na stacji Polanica-Zdrój.