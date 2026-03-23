Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałek rano w jednym z bloków przy ul. Kossobudzkiego w Płocku (Mazowieckie). 103-letnia kobieta najprawdopodobniej wypadła z okna na ósmym piętrze. Seniorka zginęła na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9:30. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane, że przed jednym z bloków przy ul. Kossobudzkiego w Płocku (Mazowieckie) znaleziono leżącą kobietę.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon 103-latki - przekazała RMF24.pl podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.



Według wstępnych ustaleń kobieta najprawdopodobniej wypadła z okna na ósmym piętrze. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Na razie nie są znane bliższe informacje dotyczące przyczyn wypadku.