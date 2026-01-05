Zeszłoroczni liderzy utrzymali swoje pozycje. Zofia i Jan - oto najchętniej nadawane imiona w Poznaniu w 2025 roku - wynika z danych poznańskiego urzędu miasta. Odnotowano w sumie 843 imiona, które zostały nadane w 2025 roku, z czego znaczna część tylko raz - wśród nich jest Hermiona. Niestety jest też zła wiadomość. W stolicy Wielkopolski urodziło się mniej dzieci niż w 2024 roku - 9 587. Rok wcześniej miejski urząd stanu cywilnego wydał 10 177 aktów urodzeń.

Zofia i Jan - to najpopularniejsze imiona nadawane w 2025 roku w Poznaniu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zofia i Jan to najchętniej nadawane w 2025 roku w Poznaniu imiona.

Wśród bardziej nietypowych imion jakie nadano w Poznaniu znajdują się np. Hermiona czy Cirilla.

Zofia wciąż najpopularniejsza

Najchętniej wybieranym w Poznaniu imieniem dla dziewczynek od lat jest Zofia. Urodziło się ich 196. Rok wcześniej na świecie pojawiło się 175 Zoś. Dalej uplasowały się Heleny - 150 oraz Maje - 122.

Najpopularniejszym męskim imieniem od kilku lat jest Jan. W 2025 roku przyszło ich na świat 192. Rok wcześniej wydanych zostało 202 aktów urodzenia dla małych Janów. Na drugim miejscu znalazł się Leon - 191, a na trzecim Franciszek - 177.



Pierwszy był Jakub

Urząd miasta przekazał, że pierwszym dzieckiem, które w 2026 roku urodziło się w Poznaniu, był Jakub. Na świat przyszedł 1 stycznia o godzinie 1:37 w szpitalu im. Franciszka Raszei na poznańskich Jeżycach.

Jakub to również popularne imię. W ubiegłym roku otrzymało je 106 chłopaków.

Bardziej oryginalne wybory

W sumie urząd stanu cywilnego odnotował w sumie 843 imiona, które zostały nadane w 2025 roku. Spora część z nich została nadana tylko raz. Wśród nich jest Charlotte, Bogusława, Edgara czy Dobromira. Miasto ma też nowych mieszkańców o imionach: Hermiona, Cirilla, Romeo i Kordian.

W 2024 roku najrzadziej nadawanymi imionami były np. Gracja, Scholastyka, Manana czy Uma, a dla chłopców, Zlatan, Tigran czy Escobar.