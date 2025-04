Tym razem służby zatrzymały trzy osoby, w tym dwóch wysoko postawionych urzędników państwowych.

Podejrzani mieli, korzystając z procedur wydawania zaświadczeń do pracy sezonowej, ułatwiać nielegalne przekroczenie polskiej granicy.

Śledczy wskazują, że dzięki przestępczej działalności grupy trwającej od 2018 do 2024 roku, blisko 12 500 cudzoziemców z Azji Centralnej, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy uzyskało dokumenty uzupełniające niezbędne do wnioskowania o wizę, a po jej uzyskaniu nabycia prawa do wjazdu do Polski i tym samym do innych krajów strefy Schengen.

Członkowie grupy wykorzystywali dane personalne zarówno legalnych pracodawców, jak i tzw. słupów, z których tworzyli fikcyjnych pracodawców i na ich dane składali fałszywe wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Śledczy w trakcie dochodzenia / Nadwiślański Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Zatrzymania dokonane przez straż graniczną Nadwiślański Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Mundurowi przeszukali mieszkania podejrzanych i siedzibę urzędu pracy. Zabezpieczono m.in. istotne dla sprawy dokumenty, ponad 117 tys. złotych i trzy pojazdy.

Podejrzani usłyszeli już m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch urzędników decyzją sądu trafiło do aresztu na trzy miesiące.