Kot szybko stał się "maskotką" pracowników nekropolii, a jego historia zyskała rozgłos. Niestety, wiosną tego roku ktoś próbował otruć Garfielda, co skłoniło rodzinę do podjęcia decyzji o zabraniu zwierzaka znowu do domu.

Po tym, jak usiłowano go skrzywdzić, lepiej będzie dla wszystkich, jeśli Garfield wróci do rodzinnego domu - powiedziała Vilar, dodając, że poza wspomnieniami z cmentarza kot zyskał tam też nowy przydomek - "Książę". Teraz wołamy na niego Książę Garfield - podsumowała nowa opiekunka zwierzęcia.