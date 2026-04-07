Ponad 20 tys. osób dziennie odczuje skutki utrudnień na torach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W środę rano rozpocznie się tam duży remont torowiska.

Składy kolei WKD / Marcin Obara / PAP

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Na całej linii kolejowej WKD do 3 maja będzie obowiązywać specjalna organizacja ruchu. Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa WKD na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Komorów.

Bilety WKD będą honorowane w określonych środkach transportu autobusowego i kolejowego uruchamianych przez innych przewoźników i organizatorów przewozów.

Specjalny rozkład jazdy na linii WKD będzie obowiązywać od nocy z wtorku na środę (7.04/8.04.2026 r.) - godz. 3.00, do nocy z niedzieli na poniedziałek (03.05/04.05.2026 r.) - godz. 3.00.

Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada, że ruch pociGągów będzie odbywał się następująco, na kolejnych odcinkach:

Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów z częstotliwością połączeń co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę. Na stacji Komorów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD i autobusami komunikacji zastępczej.

Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Śródmieście WKD z częstotliwością połączeń co 70 minut we wszystkie dni zamknięcia (na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie prowadzony w obydwu kierunkach po torze nr 1).

Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Zachodnia z częstotliwością połączeń co 70 minut we wszystkie dni zamknięcia. Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy do pociągów w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Śródmieście WKD wraz ze skomunikowaniem połączeń z/do Milanówka.

Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście WKD z częstotliwością połączeń co 20-30 minut przez cały dzień roboczy oraz co 20-50 minut w sobotę i niedzielę.

Na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie zorganizowany zostanie punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD, autobusami komunikacji zastępczej oraz środkami transportu zastępczego kolejowego i autobusowego funkcjonującego w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego.

"Czas przesiadki na stacji Komorów, Warszawa Aleje Jerozolimskie i Podkowa Leśna Zachodnia oraz wydłużony czas przejazdu nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu" - zapewnia przewoźnik.

Odcinek kolejowy Komorów - Warszawa Aleje Jerozolimskie ma zostać wyłączony częściowo z ruchu pociągów, obsługa autobusami komunikacji zastępczej z częstotliwością połączeń co 10 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz co 35 minut poza szczytem.