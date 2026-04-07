Amerykańskie wojsko przeprowadziło ataki na cele wojskowe na irańskiej wyspie Chark - poinformował we wtorek portal Axios, powołując się na anonimowego wysokiego rangą urzędnika USA. Ataki nie wpłynęły na infrastrukturę naftową - podkreślili Amerykanie.

Wyspa Chark. / East News

Wyspa Chark jest pod ostrzałem. Słychać wybuchy - przekazała we wtorek półoficjalna agencja irańska Mehr, cytowana przez dpa.

"Wojsko amerykańskie przeprowadziło ataki na cele wojskowe na irańskiej wyspie Chark - poinformował we wtorek przedstawiciel USA w rozmowie z agencją Reuters, dodając, że ataki nie wpłynęły na infrastrukturę naftową.

Wyspa Chark. Gdzie spadły rakiety?

Rakiety trafiły w dok, bazę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i lotnisko, które znajdują się na kluczowym wyspie - przekazał brytyjski dziennik "The Telegraph". Amerykański "Wall Street Journal" poinformował zaś, że siły USA zaatakowały 50 celów wojskowych na wyspie.

Do ataku doszło na kilkanaście godzin przed upływem wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa ultimatum. W poniedziałek zapowiedział on, że jeśli do godz. 20 we wtorek (godz. 2 w środę czasu polskiego) nie zostanie otwarta zablokowana przez Iran cieśnina Ormuz, to kraj ten "nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia łupanego".

Wtorkowe ataki na Chark można uznać za ostrzeżenie dla Teheranu, że Trump traktuje swoje groźby poważnie - podkreślił "The Telegraph".

Siły amerykańskie ostrzelały wyspę Chark już w połowie marca. USA podkreślały wówczas, że celem były obiekty militarne, a nie petrochemiczne.

Kluczowe znaczenie wyspy Chark

Wyspa Chark, położona w północnej części Zatoki Perskiej ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Iranu. Przez znajdujące się tam terminale naftowe przechodzi około 90 procent irańskiego eksportu ropy naftowej.

Donald Trump rozważał wcześniej uderzenie w kluczową dla eksportu surowca wyspę. Zajęcie jej mogłoby wywrzeć presję na Teheran i zmusić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.