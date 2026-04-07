Wszyscy widzimy, jak działa ta prawicowa międzynarodówka. Jak się skończą rządy Orbana na Węgrzech, to panowie czmychną do innego kraju. Ja nie zakładałbym, że upadek Orbana automatycznie oznacza, że pociągiem Budapeszt-Warszawa wróci pan Romanowski i Ziobro - powiedział Zandberg.

Według polityka można było to załatwić inaczej. Można było po prostu wezwać panów na przesłuchanie z wolnej stopy. Jakby się nie stawili, to dopiero wydać list gończy za nimi. Wszystko to zostało zrobione odwrotnie i dzięki temu dano im pretekst, żeby z tej wolnej stopy się nie stawili na przesłuchanie. I moim zdaniem to był błąd - ocenił poseł.

Mówiliśmy zresztą o tym, ale większość rządząca postanowiła odegrać teatr, niż doprowadzić do tego, żeby cokolwiek się od panów dowiedzieć. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, a panowie dzisiaj są w Budapeszcie, a jutro pewnie gdzieś indziej - podkreślił.

Wybory na Węgrzech

Pod koniec marca dziennik "Washington Post" ujawnił, że szef węgierskiego MSZ Perer Szijjarto regularnie przekazywał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo ze spotkań UE.

Narodem węgierskim rządzi skorumpowany oligarcha, który robi co może, żeby reprezentować interes kremlowskich oligarchów, nie Unii Europejskiej. W interesie Polski jest to, żeby rządy w Unii Europejskiej nie były sterowane przez państwa, które UE źle życzą, mam na myśli przede wszystkim Kreml - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Wypłynęły bardzo jasne informacje o tym, że zarówno minister spraw zagranicznych Węgier, jak i Słowacy działali po prostu trochę pod dyktando tego, co w rozmowie telefonicznej przekazywał im Ławrow. Ja tego entuzjazmu co niektórych wobec pana Orbana i jego ekipy nie podzielam - stwierdził polityk.

Orban i jego ekipa zajmują się tym, żeby wsadzać kij w szprychy. Oni nie chcą wspólnej europejskiej polityki obronnej. Są za tym, żeby rozluźniać sankcje, żeby pomagać gospodarczo Kremlowi. Uważam, że to nie jest w interesie Polski - przyznał Zandberg.