Bombowiec strategiczny Tu-22M3 rozbił się podczas lądowania w obwodzie irkuckim, poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony. Do katastrofy miało dojść w trakcie lotu szkoleniowego.

Bombowiec strategiczny Tu-22M3 Backfire startuje podczas wspólnych ćwiczeń sił zbrojnych Rosji i Białorusi / HANDOUT/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Według agencji TASS, powołującej się na przedstawicieli rosyjskiego resortu obrony, załoga bombowca zdołała się katapultować, a życiu i zdrowiu pilotów nie zagraża niebezpieczeństwo.

Moskwa twierdzi, że samolot nie był uzbrojony. W cytowanym przez TASS oświadczeniu, incydent nazwano "wypadkiem".

Jak podaje Meduza, naoczni świadkowie przekazali, że maszyna rozbiła się w rejonie miasta Swirsk (około 140 km na północ od Irkucka).

Telegram

Tu-22M3 to rosyjski (wcześniej radziecki) naddźwiękowy bombowiec strategiczny i dalekiego zasięgu, będący rozwinięciem konstrukcji Tu-22M. Maszyna została zaprojektowana przez biuro konstrukcyjne Tupolewa i weszła do służby w latach 80. XX wieku.

Tu-22M3 jest jednym z głównych bombowców dalekiego zasięgu rosyjskich sił powietrznych. Wyróżnia się zmienną geometrią skrzydeł, co pozwala na efektywne operowanie zarówno przy dużych, jak i małych prędkościach. Samolot może przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia, w tym pociski manewrujące dalekiego zasięgu, co czyni go groźnym narzędziem zarówno w konfliktach konwencjonalnych, jak i potencjalnych działaniach jądrowych.

Meduza przypomina, że Tu-22M3 rozbił się w 2025 roku w rejonie usolskim obwodu irkuckiego, a rok wcześniej, także w obwodzie irkuckim, w rejonie czerniemchowskim doszło do katastrofy z udziałem tej maszyny.