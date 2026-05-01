Pierwszy dzień jako poseł niezależny - tak Janusz Kowalski napisał we wprowadzeniu do swojego nagrania na platformie X. Wyjaśnił w nim powody, dla których odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
30 kwietnia Janusz Kowalski odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jak sam zapowiedział, od tej pory będzie posłem niezrzeszonym. Wczoraj PiS zamieścił jedynie lakoniczny komunikat w tej sprawie. Dziś Kowalski sam przedstawił powody swojego odejścia. Wytłumaczył je w 14-minutowym nagraniu na portalu X.
Jestem w polityce dlatego, że traktuję zasady na serio, od 2,5 roku walczę o to, żeby obalić Koalicję 13 grudnia i żeby Zjednoczona Prawica wygrała wybory. Ale wszystko ma swoje granice - zaznaczył Janusz Kowalski.