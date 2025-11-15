Groźny pożar w Ciechanowie. Ogień zajął dwukondygnacyjny budynek przy centrum handlowym Dekada.

W Ciechanowie doszło do pożaru budynku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strażacy walczą z pożarem budynku wielorodzinnego przy ulicy 17 Stycznia w Ciechanowie na Mazowszu. Trwa dogaszanie. Służby ewakuowały mieszkańców - informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.

Czworo mieszkańców budynku opuściło go jeszcze przed przyjazdem straży. Decyzję o tym, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, podejmie teraz nadzór budowlany.

Strażacy skupiają się obecnie na rozbiórce uszkodzonej części dachu i dokładnym lokalizowaniu zarzewi ognia. Akcja gaśnicza trwa, ale pożar się nie rozprzestrzenia.

Chwilę po południu mieszkańcy zauważyli dym wydobywający się z poddasza i natychmiast wezwali strażaków.

Ogień pojawił się w niezamieszkanym lokalu na ostatniej kondygnacji.

Podczas ewakuacji strażacy sprawdzili pustostan na parterze budynku i jak się okazało, znalezli tam ciało osoby bezdomnej. Jak usłyszał nasz dziennikarz, najprawdopodobniej jej śmierć nie ma związku z pożarem.