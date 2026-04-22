Pierwsza samica nurogęsi z kilkoma pisklakami przeszła przez ulicę Czerniakowską w Warszawie nad Wisłę. Do spaceru ptaków doszło w symbolicznym momencie - w przypadający w środę Dzień Ziemi. Film z przejścia nurogęsi opublikował stołeczny Zarząd Zieleni.

Co roku w kwietniu i maju rodziny nurogęsi z Łazienek Królewskich Kanałem Piaseczyńskim, ul. Myśliwiecką i Czerniakowską podążają do Portu Czerniakowskiego. W tym samym czasie pracownicy Zarządu Zieleni wspierani przez 30 wolontariuszy monitorują ptaki wędrujące z Łazienek Królewskich do Wisły. Dotychczas udało się przeprowadzić do rzeki niemal 150 młodych. W 2025 r. przy Porcie Czerniakowskim powstał Zakątek Nurogęsi.

Nie należy płoszyć nurogęsi

W razie spotkania z nurogęsiami należy zatrzymać się i nie zbliżać się do nich, trzymać psy na smyczy, zachować ciszę i spokój, nie próbować zaganiać samicy z małymi z powrotem do parku, nie przeganiać ich od jezdni, bo właśnie tędy chcą przejść, by dostać się nad Wisłę, nie dokarmiać nurogęsi. Należy także powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, osoby biegnące, jadące na rowerze czy deskorolce.

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

Nurogęsi w Warszawie / Fot. Aleksander Jura / Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy

Zanim ptaki przeniosą się do koryta rzeki, zamieszkują dziuple drzew. Żywią się głównie rybami, których brakuje im w parkowych zbiornikach i kanałach. Dlatego od razu po wykluciu piskląt matki prowadzą je do Wisły. W wodzie matki transportują młode na grzbiecie. W ten sposób chronią je przed niebezpieczeństwami, ale także natłuszczają swoją wydzieliną z gruczołu kuprowego, zabezpieczając pióra piskląt przed przemakaniem.