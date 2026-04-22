Norwegia zdecydowała się przejąć odpowiedzialność za strategiczne złoże metali ziem rzadkich Fensfeltet. Rząd w Oslo uznał, że szybkie uruchomienie wydobycia może wzmocnić bezpieczeństwo gospodarcze Europy i ograniczyć jej zależność od Chin. "Polityka surowcowa jest również polityką bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej" - podkreśla minister przemysłu Cecilie Myrseth.

Norwegia przejęła kontrolę nad największym w Europie złożem metali ziem rzadkich Fensfeltet, aby przyspieszyć jego eksploatację i zmniejszyć zależność Europy od Chin.

Wydobycie ma ruszyć pod koniec 2031 roku i zaspokoić około 5 proc. zapotrzebowania UE na kluczowe surowce wykorzystywane w nowoczesnych technologiach.

Decyzja norweskiego rządu oznacza, że to państwo przejmie planowanie i realizację inwestycji w Fensfeltet, największym potwierdzonym złożu metali ziem rzadkich w Europie. Jak zaznacza przemysł Cecilie Myrseth, "Europa potrzebuje większego dostępu do własnych zasobów krytycznych surowców, a zależność od państw spoza kręgu współpracy bezpieczeństwa jest zbyt duża".

Projekt zyskał na znaczeniu po opublikowaniu w 2024 roku pierwszych szerokich szacunków dotyczących zasobów. W marcu br. ich wielkość zwiększono aż o 80 procent w stosunku do wcześniejszych danych , co jeszcze bardziej podkreśliło wagę inwestycji dla europejskiego rynku surowców krytycznych.

Produkcja już za kilka lat

Spółka Rare Earths Norway, która rozwija projekt Fensfeltet, planuje rozpocząć produkcję pod koniec 2031 roku. W 2032 roku wydobycie neodymu i prazeodymu ma osiągnąć około 800 ton, co odpowiada około 5 procentom obecnego zapotrzebowania Unii Europejskiej na te surowce.

Szefowa norweskiego resortu przemysłu podkreśla, że "szybkie uruchomienie wydobycia w Fensfeltet może mieć znaczenie nie tylko dla Norwegii, lecz także dla naszych partnerów i sojuszników, którzy chcą ograniczyć zależność od Chin w dostępie do strategicznych surowców".

Kluczowe znaczenie dla nowoczesnych technologii

Metale ziem rzadkich są niezbędne w produkcji silnych magnesów wykorzystywanych m.in. w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, robotach, smartfonach oraz systemach obronnych. Obecnie to Chiny kontrolują większość globalnego wydobycia i przetwórstwa tych surowców, co czyni norweski projekt szczególnie istotnym dla bezpieczeństwa technologicznego Europy.