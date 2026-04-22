Norwegia zdecydowała się przejąć odpowiedzialność za strategiczne złoże metali ziem rzadkich Fensfeltet. Rząd w Oslo uznał, że szybkie uruchomienie wydobycia może wzmocnić bezpieczeństwo gospodarcze Europy i ograniczyć jej zależność od Chin. "Polityka surowcowa jest również polityką bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej" - podkreśla minister przemysłu Cecilie Myrseth.

  • Norwegia przejęła kontrolę nad największym w Europie złożem metali ziem rzadkich Fensfeltet, aby przyspieszyć jego eksploatację i zmniejszyć zależność Europy od Chin.
  • Wydobycie ma ruszyć pod koniec 2031 roku i zaspokoić około 5 proc. zapotrzebowania UE na kluczowe surowce wykorzystywane w nowoczesnych technologiach.
Decyzja norweskiego rządu oznacza, że to państwo przejmie planowanie i realizację inwestycji w Fensfeltet, największym potwierdzonym złożu metali ziem rzadkich w Europie. Jak zaznacza przemysł Cecilie Myrseth, "Europa potrzebuje większego dostępu do własnych zasobów krytycznych surowców, a zależność od państw spoza kręgu współpracy bezpieczeństwa jest zbyt duża".

Projekt zyskał na znaczeniu po opublikowaniu w 2024 roku pierwszych szerokich szacunków dotyczących zasobów. W marcu br. ich wielkość zwiększono aż o 80 procent w stosunku do wcześniejszych danych, co jeszcze bardziej podkreśliło wagę inwestycji dla europejskiego rynku surowców krytycznych.

Produkcja już za kilka lat

Spółka Rare Earths Norway, która rozwija projekt Fensfeltet, planuje rozpocząć produkcję pod koniec 2031 roku. W 2032 roku wydobycie neodymu i prazeodymu ma osiągnąć około 800 ton, co odpowiada około 5 procentom obecnego zapotrzebowania Unii Europejskiej na te surowce.

Szefowa norweskiego resortu przemysłu podkreśla, że "szybkie uruchomienie wydobycia w Fensfeltet może mieć znaczenie nie tylko dla Norwegii, lecz także dla naszych partnerów i sojuszników, którzy chcą ograniczyć zależność od Chin w dostępie do strategicznych surowców".

Kluczowe znaczenie dla nowoczesnych technologii

Metale ziem rzadkich są niezbędne w produkcji silnych magnesów wykorzystywanych m.in. w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, robotach, smartfonach oraz systemach obronnych. Obecnie to Chiny kontrolują większość globalnego wydobycia i przetwórstwa tych surowców, co czyni norweski projekt szczególnie istotnym dla bezpieczeństwa technologicznego Europy.

