Czy włosy mogą uchronić nas przed próchnicą? To nie science fiction, lecz najnowsze doniesienia naukowców z King's College London. Opracowana przez nich pasta do zębów na bazie keratyny – białka pozyskiwanego z włosów – może naprawiać i chronić uszkodzone szkliwo. Czy to początek rewolucji w stomatologii?

Pasta do zębów z włosów? To może być przełom w walce z próchnicą / Shutterstock

Naukowcy z King's College London opracowali pastę do zębów z keratyny pochodzącej z ludzkich włosów, która może odbudowywać szkliwo i zatrzymywać próchnicę.

Keratyna tworzy na zębach powłokę przypominającą szkliwo, przyciągając jony wapnia i fosforanu, co prowadzi do naturalnej regeneracji barier ochronnych.

Choć badania są bardzo obiecujące, technologia wymaga jeszcze testów klinicznych, zanim trafi do masowego użytku.

Włosy na szczoteczce - nowy składnik w walce z próchnicą

Naukowcy z King's College London zaprezentowali wyniki badań, które mogą wywrócić do góry nogami dotychczasowe podejście do pielęgnacji jamy ustnej. Pasta do zębów wykonana z ludzkich włosów - a dokładniej z zawartej w nich keratyny - może skutecznie wspomagać odbudowę uszkodzonego szkliwa, a nawet zatrzymywać wczesne stadia próchnicy. To potencjalnie przełomowa alternatywa dla stosowanych obecnie wypełnień i żywic, które często są mniej trwałe i mogą być toksyczne.

Sara Gamea, doktorantka i pierwsza autorka badania, nie kryje entuzjazmu. Keratyna oferuje przełomową alternatywę dla obecnych metod leczenia stomatologicznego - podkreśla.

Jak to działa? Keratyna w służbie zdrowych zębów

Keratyna to białko, które naturalnie występuje nie tylko we włosach, ale także w skórze i wełnie. Badacze z King's College London wyizolowali ją z wełny i sprawdzili, jak zachowuje się w kontakcie z zębami. Okazało się, że po nałożeniu na powierzchnię zęba i zetknięciu z minerałami obecnymi w ślinie, keratyna tworzy specjalną powłokę przypominającą szkliwo.

Powłoka ta nie tylko chroni ząb, ale także przyciąga jony wapnia i fosforanu, co prowadzi do odbudowy naturalnej bariery ochronnej zębów.

Jak wyjaśniają naukowcy, z czasem wokół zęba powstaje wysoce zorganizowane, kryształopodobne rusztowanie, które naśladuje strukturę i funkcję naturalnego szkliwa.

Ekologia i biotechnologia - nowe otwarcie w stomatologii

Nowa technologia nie tylko wykorzystuje naturalne surowce, ale także wpisuje się w światowe trendy ekologiczne.

Nie tylko pochodzi zrównoważenie z materiałów biologicznych takich jak włosy i skóra, ale także eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych żywic plastikowych, powszechnie używanych w stomatologii odtwórczej, które są toksyczne i mniej trwałe - podkreśla Sara Gamea.

To ważna wiadomość w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ograniczania ilości odpadów plastikowych. Warto dodać, że keratyna to surowiec odnawialny, a jej pozyskiwanie nie wymaga skomplikowanych procesów chemicznych.

Szkliwo pod lupą - dlaczego jego ochrona jest tak ważna?

Kwaśne jedzenie i napoje, niewłaściwa higiena jamy ustnej, a także naturalne procesy starzenia prowadzą do erozji szkliwa i powstawania próchnicy. Skutki? Nadwrażliwość, ból, a w najgorszym przypadku - utrata zębów.

Dr Sherif Elsharkawy, pierwszy autor badania i konsultant protetyki stomatologicznej z KCL, przypomina: W przeciwieństwie do kości i włosów, szkliwo nie regeneruje się, gdy zostanie utracone, znika na zawsze.

Dlatego każda technologia, która pozwala nie tylko chronić, ale i odbudowywać szkliwo, jest na wagę złota.

Co dalej? Kiedy pasta z włosów trafi do naszych łazienek?

Choć badania są bardzo obiecujące, przed nową technologią jeszcze długa droga do masowego zastosowania. Konieczne będą dalsze testy kliniczne i współpraca z przemysłem, by pasta z włosów mogła trafić na sklepowe półki i do gabinetów stomatologicznych.

Jedno jest pewne - naukowcy z King's College London pokazali, że czasem najbardziej innowacyjne rozwiązania są bliżej, niż się wydaje... Czasem nawet na własnej głowie.