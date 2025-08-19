Potężny huragan Erin uderza w Karaiby i zbliża się do południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Władze ogłaszają stan wyjątkowy, a mieszkańcy wysp są ewakuowani. Prędkość wiatru przekracza 200 km/h, a zagrożenie powodziowe rośnie z każdą godziną.

Potężny huragan Erin uderza w Karaiby i zbliża się do południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. zdj. ilustracyjne

Erin - pierwszy huragan sezonu 2025

Pierwszy w tym sezonie potężny atlantycki huragan, nazwany Erin, od kilku dni niepokoi mieszkańców Karaibów oraz południowo-wschodnich stanów USA. Żywioł, który początkowo osłabł, obecnie ponownie nabiera siły i osiągnął już czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru w centrum huraganu przekracza 215 km/h, a podmuchy są jeszcze silniejsze, co stwarza ogromne zagrożenie dla ludzi i infrastruktury.

Najbardziej dotkniętym regionem jest obecnie Portoryko, gdzie bez prądu pozostaje blisko 155 tysięcy gospodarstw domowych. Intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień, a mieszkańcy wyspy zostali wezwani przez gubernator Jenniffer González-Colón do pozostania w domach i zachowania szczególnej ostrożności. Proszę, potraktujcie te ostrzeżenia poważnie - apelowała podczas niedzielnego briefingu.

Huragan nabiera siły i zbliża się do USA

Według najnowszych danych amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC), Erin znajduje się obecnie około 1,5 tysiąca kilometrów na południowy wschód od przylądka Hatteras w Karolinie Północnej. Specjaliści ostrzegają, że w najbliższych dniach huragan może jeszcze bardziej się wzmocnić i pozostanie "dużym i niebezpiecznym" żywiołem co najmniej do połowy tygodnia.

Strefa najsilniejszych wiatrów rozciąga się obecnie na szerokość aż 95 kilometrów, a podmuchy o sile burzy tropikalnej odczuwalne są nawet 370 kilometrów od centrum huraganu. Oznacza to, że skutki żywiołu mogą być odczuwalne na bardzo rozległym obszarze, a zagrożenie dla mieszkańców Karaibów, Bahamów, Bermudów oraz wschodniego wybrzeża USA i Kanady jest realne.

Ewakuacje na wyspach i stan wyjątkowy w Karolinie Północnej

W poniedziałek Erin zbliżył się na odległość około 200 kilometrów do wysp Turks i Caicos, przynosząc ze sobą silny wiatr i wysokie fale. Jego obecność jest już odczuwalna na południowym wschodzie Bahamów, a w najbliższych dniach spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wód na Bahamach, Bermudach oraz na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W Stanach Zjednoczonych lokalne władze nie czekają na rozwój wydarzeń. W hrabstwach Dare i Hyde w Karolinie Północnej ogłoszono stan wyjątkowy. Od wtorku spodziewane są tam podtopienia terenów nadmorskich oraz podwyższony stan oceanu. Władze zdecydowały się na obowiązkową ewakuację mieszkańców wysp Hatteras i Ocracoke. Istnieje poważne ryzyko, że autostrada numer 12, prowadząca na te wyspy, może być nieprzejezdna przez kilka dni.

Służby ratunkowe ostrzegają: Możemy nie dotrzeć do poszkodowanych

Lokalne służby ratunkowe alarmują, że w najbliższych dniach dostęp do wysp może być niemożliwy, a pomoc dla poszkodowanych znacznie utrudniona. Mieszkańcy są proszeni o bezwzględne przestrzeganie zaleceń władz i natychmiastową ewakuację z zagrożonych terenów. Władze podkreślają, że lekceważenie ostrzeżeń może kosztować życie.

Prognozy na kolejne dni

Chociaż obecne prognozy wskazują, że huragan Erin nie powinien bezpośrednio uderzyć w ląd, sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić w każdej chwili. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości w kilku krajach muszą być przygotowani na najgorsze. Wysokie fale, silny wiatr i intensywne opady deszczu mogą prowadzić do poważnych zniszczeń i zagrożenia dla życia.

Władze apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb ratunkowych. W obliczu żywiołu bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.



źródło: CNN, severe-weather.eu