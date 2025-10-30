"Cieszcie się z drobnych rzeczy. Nie czekajcie na te wielkie" - taki napis jest na nowym, odsłoniętym dzisiaj w Warszawie muralu. Przedstawia on Halinę Rogozińską, pseudonim "Niebieska", uczestniczkę powstania warszawskiego. Dzisiaj pani Halina obchodzi 99. urodziny. Mural jest urodzinową niespodzianką.

Nowy mural w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Mural jest fantastyczny. Ja cieszę się wieczorem na poranną kawkę, bo uwielbiam ją. Dla mnie sztuka życia jest w takich drobnych rzeczach. Podoba mi się moda na tworzenie nowych murali - mówiła pani Halina naszemu reporterowi Michałowi Dobrołowiczowi.

Uroczystość, która odbyła się dzisiaj na warszawskiej Ochocie, przy ulicy Skarżyńskiego, przed LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 miała charakter niespodzianki dla pani Haliny i była kulminacyjnym momentem obchodów jej 99. urodzin. To, co zwraca uwagę na muralu to zdjęcie, które trzyma pani Halina. Widać, jak piękną młodą dziewczyną była na archiwalnej fotografii, jak piękna jest teraz. Mural jest pogodny, są kwiaty, są słoneczniki - opisują mieszkańcy Warszawy.

Halina Rogozińska / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pani Halina Rogozińska urodziła się 30 października 1926 roku w Warszawie, miała pseudonim "Mała", lub "Niebieska". Była żołnierzem, łączniczką IV Obwodu Ochota.

Mówiłam moim wnukom, że mimo że powstanie było straszne, to jednak były to najwspanialsze chwile w moim życiu, bo chwile nadziei na wspaniałą przyszłość i chwile takiej ogromnej solidarności między młodzieżą, dorosłymi, takiego uniesienia, takiej wzniosłości - mówiła pani Halina w wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej w 2004 roku.