Problemy z torowiskiem w Życzynie w powiecie garwolińskim (Mazowieckie). Rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej.

W niedzielę o godz. 7:39, w rejonie Życzyna w pobliżu stacji PKP Mika maszynista pociągu zgłosił poważny problem.

W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformowała mazowiecka policja.

Na miejscu zjawiły się służby, w tym policjanci.

Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

Ruch kolejowy w tym rejonie odbywa się po jednym torze.

To fragment ważnej linii kolejowej nr 7, który łączy Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Tędy kursują nie tylko pociągi Kolei Mazowieckich, ale także składy w stronę Lublina, Chełma i dalej na Ukrainę.