Kolejne dwie osoby zatrzymali poznańscy policjanci w związku ze znalezieniem ciała 45-latka przy ul. Rysia w Poznaniu - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. W sumie funkcjonariusze zatrzymali już cztery osoby.

W Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny / KWP POZNAŃ / Policja

Poznańscy policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby w związku ze znalezieniem ciała 45-latka przy ul. Rysia w Poznaniu.

W sumie w tej sprawie zatrzymano już cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do awantury i bójki w grupie kilku osób.

W sobotę ok. godz. 14:30 na ul. Rysia w Poznaniu znaleziono zwłoki 45-letniego mężczyzny. Na ciele były widoczne ślady pobicia.

Sprawdzono już zapis z kamer monitoringu i przesłuchano świadków. Najpierw policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby, dziś wiadomo już o kolejnych zatrzymaniach - informuje reporter RMF FM.

Jak się okazało, doszło do awantury i bójki grupy osób. Zatrzymane zostały cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety - powiedział aspirant Łukasz Kędziora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Funkcjonariusze pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy.

