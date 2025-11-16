Kolejne dwie osoby zatrzymali poznańscy policjanci w związku ze znalezieniem ciała 45-latka przy ul. Rysia w Poznaniu - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. W sumie funkcjonariusze zatrzymali już cztery osoby.
- Poznańscy policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby w związku ze znalezieniem ciała 45-latka przy ul. Rysia w Poznaniu.
- W sumie w tej sprawie zatrzymano już cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do awantury i bójki w grupie kilku osób.
W sobotę ok. godz. 14:30 na ul. Rysia w Poznaniu znaleziono zwłoki 45-letniego mężczyzny. Na ciele były widoczne ślady pobicia.
Sprawdzono już zapis z kamer monitoringu i przesłuchano świadków. Najpierw policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby, dziś wiadomo już o kolejnych zatrzymaniach - informuje reporter RMF FM.
Jak się okazało, doszło do awantury i bójki grupy osób. Zatrzymane zostały cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety - powiedział aspirant Łukasz Kędziora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Funkcjonariusze pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy.