Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa Andrzeja Leppera przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani - napisał szef MSZ Radosław Sikorski. Skomentował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zasugerował, że Lepper "został zamordowany".

Szef MSZ Radosław Sikorski / Wojciech Olkuśnik / East News

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące śmierci Andrzeja Leppera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Kwidzynie zasugerował, że Lepper został zamordowany przez osoby z własnego środowiska, gdy chciał ujawnić kulisy końca rządów PiS.

Sikorski stwierdził, że do samobójstwa Leppera przyczynili się "dranie", którzy sfingowali tzw. aferę gruntową - za co zostali prawomocnie skazani.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

W sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany". Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Kaczyński.

W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.

Sikorski: W pewnym sensie się zgadzam

"Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani" - napisał na X Radosław Sikorski.

"Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom" - dodał wicepremier.