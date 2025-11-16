Polscy piłkarze dotarli już na Maltę, gdzie w poniedziałek rozegrają ostatni mecz fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata. Dotarła też część polskich kibiców, choć kilku z nich prosto z samolotu powędrowało do policyjnego aresztu.

Na Maltę dotarła także grupa polskich kibiców, jednak część z nich miała poważne problemy zaraz po przylocie.

Trzech polskich kibiców zostało aresztowanych po wylądowaniu na Malcie za zakłócanie porządku podczas lotu oraz niestosowanie się do poleceń załogi.

Biało-Czerwoni w poniedziałkowy wieczór zagrają z Maltą w eliminacjach mundialu. To ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. Podopieczni Jana Urbana będą musieli szukać kolejnej szansy na awans w marcowych barażach.

"Trzech polskich kibiców zostało aresztowanych po wylądowaniu na Malcie. Powód: zakłócanie porządku oraz niestosowanie się do poleceń załogi samolotu podczas lotu" - poinformował portal Meczyki.pl.

"Bez przerwy się wydzierali, bez przerwy przeszkadzali. Ci ludzie zostali aresztowani na lotnisku. Przyjechała specjalna służba bezpieczeństwa. Zakuto tych ludzi i wrzucono od razu do radiowozu" - relacjonował dziennikarz Kanału Sportowego Łukasz Ciona.

"Pierwszy raz widziałem osoby pracujące na pokładzie naszego samolotu, które były tak zirytowane" - dodał.

Początek poniedziałkowego meczu Malty z Polską w Ta’ Qali o godz. 20.45.



