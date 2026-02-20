Wielbiciele słodyczy mają powód do zadowolenia. Radni Płońska zdecydowali, że jedno z miejskich rond będzie mieć w nazwie Delicje. Te popularne ciastka produkowane są w mieście od lat 70. XX wieku.

Rynek w Płońsku (zdj. arch.) / Albert Zawada / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Radni Płońska byli praktycznie jednogłośni. 20 poparło ten pomysł, tylko jedna osoba zagłosowała przeciw.



Nową nazwę będzie nosiło rondu u zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych, drogi prowadzącej do targowiska miejskiego - tzw. Manhattanu - i centrum handlowego. Inicjatorem była firma Mondelez - obecny producent Delicji, które wytwarzane są tylko w fabryce w Płońsku.

Radna Ewa Sokólska (Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej) zaznaczyła, że Delicje od wielu lat kojarzą się z Płońskiem. Kto podróżuje, znajdzie te produkty w sklepach w różnych krajach europejskich. Pracownicy mogą z dumą przejeżdżać przez to rondo - dodała.

Przewodniczący radnych PiS Marcin Maciej Kośmider opowiedział, skąd wzięła się nazwa ciastek. W 1976 roku, w tłusty czwartek zorganizowano konkurs na nazwę ciastek typu jaffa cakes i pani technolog zaproponowała właśnie nazwę delicje. Jak ruszyła taśma z delicjami to produkowano ich około 5 tys. ton rocznie - zaznaczył.

"Mamy do czynienia z groteską"

Opakowanie Delicji (zdj. arch.) / Shutterstock

Jedna z radnych zwróciła uwagę na kontrast wynikający z sąsiadowania ze sobą ulicy Żołnierzy Wyklętych i Ronda Delicji.

Dla mnie problematyczne jest zestawianie nazwy poważnej, związanej z dramatycznym momentem w historii Polski, z jakby nie patrzeć, marketingowym, może troszeczkę żartobliwym sformułowaniem Ronda Delicji. Nie mam nic przeciwko Rondu Delicji, ale pozwolę sobie powiedzieć, że mamy do czynienia z pewną groteską, bo to łączenie przeciwieństw - zauważyła Bożena Dzitowska z Koalicji Obywatelskiej.

Przedstawiciela producenta Delicji Anna Wankiewicz przyznała, że firma nie wyklucza ustawienia na rondzie jakiejś instalacji artystycznej, nawiązującej do jego nazwy.