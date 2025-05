Dziś Warszawa stanie się areną piłkarskich emocji i logistycznego wyzwania. Finał Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin elektryzuje kibiców, a stawka jest ogromna - triumf zapewni udział w europejskich pucharach. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00 na PGE Narodowym.

Stadion PGE Narodowy przed finałowym meczem piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Legią i Rakowem Częstochowa w Warszawie w 2023 roku / Leszek Szymański / PAP

Legia Warszawa i Pogoń Szczecin zmierzą się w finale Pucharu Polski, a stawką jest nie tylko trofeum, ale przede wszystkim szansa na udział w europejskich pucharach . Kibice Legii planują przemarsz na PGE Narodowy.

. Kibice Legii planują przemarsz na PGE Narodowy. W dniu finału w Warszawie wystąpią znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej , obejmujące zmiany w rozkładach i trasy autobusów, tramwajów oraz metra, a także ograniczenia w ruchu w niektórych częściach miasta.

, obejmujące zmiany w rozkładach i trasy autobusów, tramwajów oraz metra, a także ograniczenia w ruchu w niektórych częściach miasta. Legia ma na koncie aż 20 triumfów w Pucharze Polski, podczas gdy Pogoń jeszcze nigdy nie zdobyła tego trofeum. Jakie są dotychczasowe bilanse finałowych starć Pogoni i czy dzisiejszy mecz przyniesie im upragnione zwycięstwo?

Finał bez faworyta

Piątkowe starcie na Narodowym zapowiada się niezwykle interesująco. Zarówno Legia, jak i Pogoń bez większych problemów awansowały do finału, demolując swoich półfinałowych rywali. Jednak finał to zupełnie inna historia.

Dla Legii, zajmującej dopiero piąte miejsce w Ekstraklasie, Puchar Polski to prawdopodobnie ostatnia deska ratunku, by uratować sezon i zapewnić sobie grę w Europie. Z kolei dla Pogoni, plasującej się na czwartej pozycji w lidze, to historyczna szansa na zdobycie pierwszego w historii klubu trofeum.

Historia finałów Pucharu Polski przemawia na korzyść Legii, która aż 20-krotnie sięgała po to trofeum, a w finale zagra już po raz 27. Ostatni triumf warszawskiego klubu miał miejsce w 2023 roku. Pogoń natomiast ma mniej szczęśliwe wspomnienia z finałów PP - czterokrotnie grała w decydującym meczu i za każdym razem schodziła z boiska pokonana.

Szczególnie bolesna była porażka z Legią w 1981 roku oraz sensacyjna przegrana z pierwszoligową Wisłą Kraków w ubiegłorocznym finale. Dzisiejszy mecz to dla "Portowców" szansa na rehabilitację za te niepowodzenia.

Kibicowski marsz na Stadion Narodowy

Już w samo południe sprzed stadionu przy ulicy Łazienkowskiej wyruszy pochód kibiców Legii Warszawa w kierunku PGE Narodowego. Jak wspomina Rafał Augustyniak, piłkarz Legii, przemarsz sprzed dwóch lat na finał z Rakowem był niesamowitym przeżyciem, a doping kibiców niósł drużynę przez cały mecz.

Grupa kibicowska Nieznani Sprawcy zaapelowała do wszystkich fanów o udział w pochodzie i przybycie na stadion 45 minut przed meczem w okolicznościowych koszulkach, aby przygotować efektowną oprawę.

Finały Pucharu Polski na Stadionie Narodowym od 2014 roku przyniosły Legii cztery triumfy, co dodatkowo rozpala nadzieje kibiców na kolejny sukces.

Komunikacyjny chaos w stolicy i utrudnienia dla mieszkańców

Już od rana w Warszawie obowiązuje sobotni rozkład jazdy, co oznacza rzadsze kursowanie metra, tramwajów i większości autobusów. Dla wybranych linii ZTM wprowadził specjalne rozkłady, a niektóre kursy zostały zawieszone lub skrócone. Dodatkowo, w związku z uroczystościami Święta Flagi na placu Zamkowym, część centrum miasta została wyłączona z ruchu.

Największe utrudnienia czekają mieszkańców i gości Warszawy w godzinach przed i po meczu. Od godziny 14:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę, a autobusy będą kursować zmienionymi trasami. Około godziny 12:30 rozpocznie się przemarsz kibiców Legii, który spowoduje czasowe wyłączenia z ruchu ulic na trasie od Łazienkowskiej przez Solec, Most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i aleję Poniatowskiego na rondo Waszyngtona.

Po zakończeniu meczu, około godziny 18:00 (jeśli nie będzie dogrywki), w rejonie Stadionu Narodowego i ronda Waszyngtona mogą wystąpić kolejne utrudnienia. W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, tramwaje i autobusy ponownie pojadą objazdami. ZTM uruchomi dodatkowe kursy metra i autobusów z ronda Waszyngtona, aby ułatwić kibicom powrót do domów.

Warto również pamiętać o utrudnieniach w ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, związanych z przyjazdem zorganizowanych grup kibiców Pogoni Szczecin. Niektóre pociągi będą kursować zmienionymi trasami, z pominięciem niektórych stacji, a inne zostaną odwołane na wybranych odcinkach. W dniu meczu obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w godzinach 8:00-22:00.