Skąd się wzięły nasze barwy narodowe?

Dzień Flagi został ustanowiony w 2004 roku, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Barwy biało-czerwone kształtowały się przez wieki i są jednymi z nielicznych na świecie, które mają pochodzenie heraldyczne - wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego (biały orzeł na czerwonym tle) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (biały jeździec na czerwonym tle).

Już 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego przyjął ustawę, która formalnie określiła narodowe kolory. W dokumencie zapisano: "Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. (...) Wszyscy Polacy te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były".

W polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła, dlatego na fladze biel znajduje się u góry.

Symbol jedności i walki o wolność

Barwy narodowe bardzo szybko rozpowszechniły się wśród Polaków i towarzyszyły im podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń historycznych - zarówno w czasach zaborów, jak i w walce o niepodległość. Biało-czerwona flaga była symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami dążył do wolności.

Jak pisał Witold Lisowski, historyk i były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego: "Polskie barwy narodowe wyrosłe z piastowskiego znaku herbowego przebyły długą drogę, zanim stały się oficjalnym symbolem niepodległego państwa. Przez wieki i epoki - od wojów Chrobrego, jazdy Żółkiewskiego, husarii Sobieskiego, przez kosynierów Kościuszki, powstańców Traugutta, aż po żołnierzy września i tych, którzy zatknęli biało-czerwoną flagę na gruzach Monte Cassino, Warszawy i Berlina - były symbolem 'Tej, co nie zginęła'".

Obecnie 2 maja to dzień, w którym wielu Polaków wywiesza flagi na domach, balkonach i budynkach instytucji. Święto flagi państwowej obchodzone jest także w wielu innych krajach, m.in. w USA czy państwach skandynawskich.