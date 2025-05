7 maja w Watykanie rozpocznie się konklawe – zgromadzenie kardynałów, którzy wybiorą nowego papieża. Od wieków wydarzeniu towarzyszą pewne niezmienne atrybuty – konklawe odbywa się w wypełnionej freskami Michała Anioła Kaplicy Sykstyńskiej, całość otacza aura tajemnicy, a wierni powiadamiani są o wyborze nowego Ojca Świętego przy pomocy symboli – białego dymu, bicia dzwonów czy słów "Habemus papam". W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie wygląda głosowanie.

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, gdzie zostanie wybrany nowy papież / Luis Barron / Eyepix Group / PAP

W środę 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa", mająca na celu modlitwę w intencji wyboru nowego, 267. papieża. Ceremonii będzie przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.

Jednak to dopiero początek gorących dni. O godzinie 16:30 kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpocznie się konklawe. To właśnie tam, w atmosferze skupienia i modlitwy, uczestnicy konklawe złożą przysięgę na dochowanie tajemnicy obrad. Nie zabraknie również rozważań nad znaczeniem wyboru nowego papieża.

Z chwilą zamknięcia drzwi Kaplicy Sykstyńskiej, jeszcze tego samego dnia, odbędzie się pierwsze głosowanie. W kolejnych dniach kardynałowie będą kontynuować proces wyborczy, głosując dwa razy rano i dwa razy po południu, aż do momentu wyłonienia następcy św. Piotra.

Konklawe / Adam Ziemienowicz , Mateusz Krymski / PAP

Kardynałowie muszą zachować tajemnicę

Jak przypomina portal Vatican News, wszystkie procedury wyborcze odbywają się wyłącznie w Kaplicy Sykstyńskiej, która pozostaje całkowicie zamknięta do czasu zakończenia wyborów.

W trakcie całego procesu wyborczego kardynałowie elektorzy muszą powstrzymać się od wysyłania listów lub prowadzenia rozmów, w tym rozmów telefonicznych, z wyjątkiem przypadków wyjątkowo pilnych.

Nie wolno im wysyłać ani odbierać wiadomości żadnego rodzaju, otrzymywać gazet ani czasopism, a także śledzić audycji radiowych lub telewizyjnych.

Ile głosów jest wymaganych do wyboru papieża?

Aby wybrać nowego papieża, kandydaturę danego kardynała musi poprzeć dwie trzecie elektorów obecnych na konklawe.

Jeśli całkowita liczba elektorów nie jest podzielna przez trzy, konieczny jest dodatkowy głos.

Jeśli elektorzy nie osiągną porozumienia w sprawie kandydata po trzech dniach głosowania, dopuszcza się przerwę do jednego dnia na modlitwę, swobodną dyskusję między elektorami i krótkie duchowe napomnienie kardynała protodiakona (kardynała Dominique’a Mambertiego).

Kardynałowie-elektorzy w Kościele katolickim / Michał Czernek / PAP/REUTERS

Co dzieje się bezpośrednio po wyborze nowego papieża?

Po wybraniu nowego papieża przez kardynałów ostatni z kardynałów diakonów wzywa sekretarza Kolegium Kardynałów i mistrza papieskich celebracji liturgicznych do Kaplicy Sykstyńskiej.

Dziekan Kolegium, kardynał Giovanni Battista Re, przemawiając w imieniu wszystkich elektorów, prosi wybranego kandydata o zgodę następującymi słowami: "Czy akceptujesz swój kanoniczny wybór na papieża?"

Po otrzymaniu zgody pyta: "Jakim imieniem chcesz być nazywany?"

Funkcje notariusza, z dwoma Oficerami Ceremonialnymi jako świadkami, wykonuje mistrz papieskich celebracji liturgicznych, który sporządza dokument akceptacji i rejestruje wybrane imię.

Od tego momentu nowo wybrany papież uzyskuje pełną i najwyższą władzę nad Kościołem powszechnym. Konklawe kończy się natychmiast w tym momencie.

Następnie kardynałowie elektorzy składają hołd i ślubują posłuszeństwo nowemu papieżowi, składając również dziękczynienie Bogu.

Kardynał protodiakon ogłasza następnie wiernym wybór i imię nowego papieża słynnym wersem: "Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam" (Ogłaszam wam wielką radość: mamy papieża - łac.).

Natychmiast po tym nowy Ojciec Święty udziela Apostolskiego Błogosławieństwa "Urbi et Orbi" z loggii Bazyliki Świętego Piotra.

Ostatnim wymaganym krokiem jest, aby po uroczystej ceremonii inauguracji pontyfikatu i w odpowiednim czasie nowy papież formalnie objął w posiadanie Patriarchalną Archibazylikę Świętego Jana na Lateranie.