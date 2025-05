Pogoda w piątek w wielu miejscach kraju będzie groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla większości kraju. Spokojnie będzie w południowej oraz północno zachodniej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców ośmiu województw.

Burze, ulewy i grad. Sprawdź, gdzie uderzą z największą siłą / IMGW / Shutterstock

Burze mogą dziś zakłócić majówkę niemal we wszystkich częściach kraju - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia wydano dla większej części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a także dla północnej części woj. dolnośląskiego i łódzkiego, wschodniej części woj. pomorskiego, zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno zachodniej części woj. mazowieckiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać w piątek w godz. 15:00 - 22:00.

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami / IMGW /

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla woj. podlaskiego i części woj.: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać - w zależności od ich występowania - od piątku od godz. 11:00 do godz. 1:00 w nocy z piątku na sobotę.

Alert RCB

W związku z prognozowaną niebezpieczną pogodą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw:

dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, milicki),

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski),

warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński),

wielkopolskiego.

"Uwaga! Dziś (02/05) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe" - tak brzmi alert.

Jaka pogoda w piątek?

Jak prognozuje IMGW, w piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

W czasie burz prognozowana suma opadów miejscami do około 15 mm - 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz opady gradu.

Temperatura maksymalna od 17 st. C nad morzem i 19 st. C miejscami na północy, około 23 st. C w centrum do 26 st. C, 27 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 80 km/h, miejscami na północy, zachodzie i w centrum do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a lokalnie, głównie wieczorem, w centrum i na południowym zachodzie burze.

Bez opadów tylko na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 10 mm - 15 mm, lokalnie grad.

Temperatura minimalna od 6 st. C, 7 st. C na północy, około 12 st. C w centrum i południowym zachodzie do 14 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, w czasie burz w porywach do 80 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę na północy zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na południu również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm, miejscami na południu do 20 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm, lokalnie grad.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północy, około 20 st. C, 21 st. C w centrum i na zachodzie do 25 st. C, 26 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, około 13 st. C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu również dość silny, w południowej połowie kraju w porywach do 60 km/h, w czasie burz do 85 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.