Czterech 17-latków znalazło się w areszcie, a 16-latek w schronisku dla nieletnich po tym, jak dotkliwie pobili swojego 18-letniego kolegę. Do zdarzenia doszło tydzień temu w nocy na warszawskim Mokotowie. Oprawcy kopali swojego znajomego, uderzali w twarz. Ukradli mu rzeczy osobiste, a na końcu pozostawili półprzytomnego, jedynie w bieliźnie, pod mostem.

Sprawcy pobicia na warszawskim Mokotowie, 07.11.2025 / Policja Mokotów / Policja

18-latek został pobity i pozostawiony w samej bieliźnie pod mostem w Warszawie.

Zaatakowali go jego koledzy; najmłodszy z agresorów ma zaledwie 16 lat, a pozostali to 17-latkowie.

Przejeżdżający mężczyzna uratował poszkodowanego, zawiadamiając służby i udzielając pierwszej pomocy.

Policja szybko zatrzymała pięciu podejrzanych.

Czterem z nich postawiono zarzut rozboju i aresztowano na trzy miesiące, a 16-latka umieszczono w schronisku dla nieletnich.

O zdarzeniu, do którego doszło podczas imprezy na świeżym powietrzu tydzień temu w Warszawie, poinformowała dziś policja. Spotkanie zorganizował 18-letni pokrzywdzony wraz z kolegami, jednak zabawa zakończyła się dla niego tragicznie. Został zaatakowany przez własnych znajomych.

Najpierw doszło do sprzeczki słownej, która szybko przerodziła się w agresję. 18-latek został dotkliwie pobity. Nastoletni agresorzy ukradli mu rzeczy osobiste, a później pozostawili półprzytomnego - jedynie w bieliźnie - pod mostem. 18-latka zauważył przejeżdżający mężczyzna, który zawiadomił służby i udzielił mu pierwszej pomocy.

Policja szybko zatrzymała pięciu podejrzanych w wieku 16 i 17 lat. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli odzież noszącą ślady krwi.

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie czterem 17-latkom zarzutu rozboju. Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. 16-latek, również podejrzany o udział w przestępstwie, decyzją sądu został umieszczony w Schronisku dla Nieletnich" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska.