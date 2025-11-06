Niebezpieczny pościg ulicami Warszawy. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a w czasie ucieczki spowodował pięć kolizji - ustalił reporter RMF FM.
W czwartek wieczorem policjanci chcieli zatrzymać kierującego bmw do kontroli przy rondzie Czterdziestolatka w Warszawie.
Kiedy funkcjonariusze włączyli sygnały, mężczyzna zaczął uciekać, a ci ruszyli za nim.
W czasie ucieczki kierowca doprowadził do kolizji z innymi pojazdami. Ostatecznie ucieczkę zakończył zderzeniem z latarnią na ulicy Stawki.
Jak się okazało, mężczyzna ma już dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Policja nie informuje jeszcze, czy kierowca bmw był trzeźwy.
