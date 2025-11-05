Świat siatkówki pogrążył się w żałobie po śmierci Sabera Kazemiego, utalentowanego reprezentanta Iranu. 26-letni zawodnik zmarł w teherańskim szpitalu po powikłaniach związanych z wypadkiem na basenie w Dosze. Okoliczności tragedii wciąż budzą wiele pytań.

/ LUKASZ KALINOWSKI / East News

Saber Kazemi, reprezentant Iranu w siatkówce, zmarł w wieku 26 lat.

Siatkarz doznał poważnych obrażeń podczas pobytu na basenie.

Do tragicznego zdarzenia doszło w połowie października w katarskiej Dosze.

Kazemi był podłączony do aparatury podtrzymującej życie, lekarze stwierdzili śmierć mózgu.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W środę 26-letni Saber Kazemi jeden z najbardziej utalentowanych irańskich siatkarzy zmarł w szpitalu w Teheranie - poinformowała Irańska Federacja Siatkówki. Do placówki trafił kilka dni wcześniej w stanie krytycznym, po wypadku, do którego doszło podczas jego pobytu w Dosze. Lekarze stwierdzili u niego śmierć mózgu.

Tajemniczy wypadek na basenie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w połowie października w katarskiej Dosze, gdzie Kazemi występował w klubie Ar-Rajjan SC. Według nieoficjalnych informacji sportowiec miał ulec wypadkowi podczas pobytu na basenie.

Istnieją dwie wersje wydarzeń - jedna mówi o porażeniu prądem podczas wchodzenia do wody, druga o nieszczęśliwym wypadku podczas skoku do basenu. Okoliczności tragedii nie zostały dotąd jednoznacznie potwierdzone.

Kariera pełna sukcesów

Saber Kazemi mierzył 205 cm wzrostu i grał na pozycji atakującego. W 2021 roku zdobył z reprezentacją Iranu mistrzostwo Azji, a sam został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju. Dwukrotnie triumfował także na Igrzyskach Azjatyckich.

W karierze klubowej sięgał po mistrzostwo Iranu oraz klubowe mistrzostwo Azji. Od marca 2022 roku występował w katarskim Ar-Rajjan SC.

Kondolencje i żałoba w świecie sportu

Irańska Federacja Siatkówki wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie oraz bliskim zawodnika. Śmierć Kazemiego poruszyła środowisko sportowe nie tylko w Iranie, ale i na całym świecie.