Już niedługo na tory warszawskiego metra wyjedzie kolejny nowoczesny czeski pociąg Skody. Do stolicy przyjechał właśnie piąty skład Škoda Varsovia. W tunelach I i II linii stołecznego metra jeżdżą już trzy nowe pociągi, a do końca listopada pasażerów będzie wozić kolejny.

Tak wyglądają nowe składy / Metro Warszawskie /

W poniedziałek na teren Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach wjechał kolejny pociąg Škoda Varsovia. To już piąty skład z 37 zamówionych. Pociąg trafił na elektrowozownię, gdzie zostaną w nim zainstalowane urządzenia i elementy, które były zdemontowane na czas transportu torami kolejowymi. Następnie nowa Škoda przejdzie testy i odbiory, które są niezbędne, by mogła wozić pasażerów - informują władze warszawskiego metra.

Pojazd sprawdzany będzie na torze prób na Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach, a także w tunelach - zarówno podczas nocnych przerw, jak i za dnia - w czasie normalnego ruchu pasażerskiego.

Pracownicy Metra Warszawskiego i firmy Škoda Transportation przetestują m.in. system łączności z dyżurnymi ruchu. Sprawdzą też systemy hamowania oraz działanie drzwi. Wagony przeglądane są również pod kątem wyposażenia np. w gaśnice.

Koszt nowych składów to ponad 1,3 mld zł. / Metro Warszawskie /

Pierwszy pociąg z Czech wyjechał na tory Metra Warszawskiego 28 października, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Na razie pasażerów warszawskiego metra wożą trzy nowe Varsovie. Czwarta ma wyjechać na tory do końca listopada.

Jeszcze przed świętami producent planuje dostarczyć do stolicy Polski szósty skład. Ostatni z 37 zamówionych ma dotrzeć do Warszawy pod koniec 2023 roku. Koszt nowych składów to ponad 1,3 mld zł.