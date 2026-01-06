Nestlé poinformowało we wtorek o wycofaniu niektórych partii swoich kluczowych produktów żywienia niemowląt - w tym formuł SMA, BEBA i NAN - w całej Europie z powodu potencjalnego skażenia toksyną, która może powodować nudności i wymioty. Niektóre produkty wycofywane są także w Polsce.

Wycofywanie produktów rozpoczęło się na mniejszą skalę w grudniu - informuje Reuters.

Nie potwierdzono chorób

Firma, mimo wycofywania produktów, podkreśla, że nie potwierdzono żadnych chorób ani objawów powiązanych z którymkolwiek z wycofanych produktów.

Po wykryciu problemu jakościowego w składniku od czołowego dostawcy, "Nestlé przeprowadziło testy całego oleju z kwasem arachidonowym oraz odpowiadających mieszanek olejowych używanych do produkcji potencjalnie dotkniętych produktów żywienia niemowląt" - podał rzecznik Nestlé.

GIS poinformował w poniedziałek o wycofaniu niektórych produktów w Polsce. Nestlé wycofało partie swoich produktów SMA, BEBA i NAN także w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, ostrzegając przed możliwą obecnością cereulidu, toksyny produkowanej przez niektóre szczepy bakterii Bacillus cereus.

Toksyna "prawdopodobnie nie ulega dezaktywacji ani zniszczeniu podczas gotowania, używania wrzącej wody czy przygotowywania mleka dla niemowląt" - poinformowała brytyjska Agencja Standardów Żywności. "Jej spożycie może prowadzić do szybkiego wystąpienia objawów", które obejmują nudności, wymioty lub skurcze brzucha.

Największa taka akcja

Austriackie ministerstwo zdrowia podało, że wycofanie dotyczy ponad 800 produktów z ponad 10 fabryk Nestlé i było największym wycofaniem produktów w historii firmy. Rzecznik Nestlé nie był w stanie potwierdzić tych danych.

Nestlé opublikowało numery partii produktów sprzedawanych w różnych krajach, które nie powinny być spożywane, i poinformowało, że pracuje nad minimalizacją potencjalnych zakłóceń w dostawach. Firma wskazała, że zidentyfikowała potencjalne ryzyko w jednej ze swoich fabryk w Holandii.

Nestlé odpowiada za niemal jedną czwartą światowego rynku żywienia niemowląt o wartości 92,2 miliarda dolarów - wynika z danych firmy analitycznej SkyQuest Technology Group.

Firma nie publikuje szczegółowych danych sprzedażowych, ale formuły dla niemowląt są częścią działu Żywienia i Nauk o Zdrowiu, który stanowił w 2014 roku 16,6 proc. całkowitej sprzedaży szwajcarskiej firmy - podaje Reuters.