Nowe fakty w sprawie wielkiej tragedii w Szwajcarii. Władze miejscowości Crans-Montana ogłosiły, że w barze, w którym w noc sylwestrową w pożarze zginęło 40 osób, od 2020 roku nie przeprowadzono kontroli bezpieczeństwa. Burmistrz Nicolas Feraud przekazał, że raport z kontroli lokalu w 2019 roku był pozytywny.

Kwiaty i znicze na miejscu tragedii / CYRIL ZINGARO / PAP/EPA

W barze Le Constellation w Crans-Montana, gdzie w noc sylwestrową zginęło 40 osób, od 2020 roku nie przeprowadzano kontroli bezpieczeństwa.

Ostatnia pozytywna kontrola lokalu miała miejsce w 2019 roku.

Pianka dźwiękochłonna na suficie, zatwierdzona przez kontrolerów, zapaliła się od zimnych ogni używanych podczas zabawy.

Burmistrz wykluczył swoją dymisję mimo pytań o odpowiedzialność za brak kontroli.

W latach 2020-2025 w lokalu Le Constellation nie przeprowadzono inspekcji - przyznał burmistrz na konferencji prasowej w Crans-Montanie, wyrażając ubolewanie z tego powodu. Jak zaznaczył, w poprzednim raporcie, sporządzonym po kontroli w 2019 roku, nie wspomniano o żadnym problemie.

Ponadto na konferencji prasowej podkreślono, że pianka dźwiękochłonna w barze została zatwierdzona przez kontrolerów bezpieczeństwa. To ten materiał zapalił się błyskawicznie na suficie od zimnych ogni przyczepionych do podnoszonych w czasie zabawy butelek z szampanem.

Burmistrz poinformował też, że zamknięty został inny bar należący do właścicieli Le Constellation, a we wszystkich lokalach wprowadzono zakaz używania zimnych ogni.

Wykluczył możliwość podania się do dymisji, o co został zapytany, gdy przyznał, że miejscowy wydział do spraw bezpieczeństwa publicznego nie przeprowadził okresowych kontroli w barze. Podczas burzy nie porzuca się statku - oświadczył.

Kwestia braku kontroli jest obecnie jednym z wątków prokuratorskiego śledztwa.

Przedstawiciele władz gminy przekazali również, że właściciel baru przeprowadził tam prace, które nie wymagały zezwolenia. Zaznaczyli zarazem, że postępował on "z rażącą niedbałością".

Władze kantonu Valais, gdzie leży Crans-Montana, zaapelowały do właścicieli wszystkich lokali o przeprowadzenie kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej.