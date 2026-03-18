Strażacy walczą z pożarem na warszawskiej Białołęce. Z informacji docierających na Gorącą Linię RMF FM wynika, że kłęby czarnego dymu widoczne są z daleka.
Pożar wybuchł w okolicy ul. Laurowej na stołecznej Białołęce.
Pali się elewacja w powstającym budynku na Białołęce. Na miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej - przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska - rzeczniczka mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia.
