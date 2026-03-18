W nocy z wotrku na środę w miejscowości Nowy Kościół (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru domu jednorodzinnego. W środku budynku strażacy znaleźli zwłoki dwóch osób. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia.

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę w miejscowości Nowy Kościół koło Złotoryi na Dolnym Śląsku.

Jak informują służby, z ogniem walczyło aż osiem zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej akcji ratowników pożar udało się szybko opanować, jednak podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy natrafili na dwa zwęglone ciała.

Na miejscu cały czas pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren.

Sytuację utrudniają ogromne zniszczenia budynku, które powstały w wyniku pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru. Śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez.