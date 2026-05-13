Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów, z tego wiele blisko polskiej granicy.

Zmasowany atak na Ukrainę

"Rosja wystrzeliwuje dziesiątki dronów, uderzając w Ukrainę i może zaatakować rakietami" - poinformował HUR, czyli wojskowy wywiad Ukrainy, który podlega bezpośrednio Ministerstwu Obrony. Oświadczenie cytuje "Ukraińska Prawda". W Kijowie i innych miastach słychać alarm przeciwlotniczy, a ludzie dostają komunikaty o zejściu do schronów.

Jak informują służby, "w pierwszej fali ataku agresor wykorzystał znaczną liczbę dronów uderzeniowych, aby przeciążyć ukraiński system obrony powietrznej i zaatakować cele cywilne".

Drony poleciały m.in. w kierunku naszej granicy

Według doradcy ministra obrony Ukrainy Serhieja Bieskrestnowa, rosyjskie drony przemieszczają się wzdłuż granicy Republiki Białorusi w odległości 5-10 km w "licznych rojach". Część z nich - jak zauważają lokalne władze - poleciało na zachód Ukrainy, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską.

Bieskrestnowa, że Kreml liczy na przeciążenie ukraińskiej obrony powietrznej, aby jak najwięcej celów mogło przedostać się głęboko w głąb kraju na zachód.

Ukraina: Trzy osoby zginęły

Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na obwód rówieński na północnym zachodzie Ukrainy - powiadomiły w środę władze regionalne. Od południowo-zachodnich krańców obwodu do granicy z Polską jest ok. 70 km.

"Według wstępnych informacji dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne" - przekazała na Telegramie wojskowa administracja obwodowa w Równem. Po tym wpisie ukazał się kolejny: "Nadeszła wiadomość o jeszcze jednej osobie, która zginęła na skutek ataku powietrznego na obwód rówieński".

Koniec zawieszenia broni