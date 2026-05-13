Wystartowały zapisy do Poland Business Run 2026. W jubileuszowej, 15. edycji tej wyjątkowej sztafety biznesowej, tysiące osób z całej Polski i świata pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Tegoroczne wydarzenie ponownie połączy sportową rywalizację, integrację biznesową i wielkie serca uczestników.

/ Materiał prasowy /

Poland Business Run to wydarzenie, które od 15 lat łączy sport, biznes i pomaganie. Tegoroczna edycja, na którą zapisy ruszyły 12 maja, zapowiada się wyjątkowo - nie tylko ze względu na jubileusz, ale także ogromne zainteresowanie i skalę przedsięwzięcia. Sztafeta odbywa się w dwóch miastach, Krakowie i Warszawie, oraz w formule wirtualnej, umożliwiając udział biegaczom z całego świata.

Hasło biegu "Pobiegniesz, pomożesz!" od lat podkreśla główną ideę wydarzenia - wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz mastektomii. To właśnie dzięki zaangażowaniu firm, pracowników i indywidualnych uczestników, każdego roku Poland Business Run zapewnia środki na zakup protez, wózków, sprzętu ortopedycznego, rehabilitację i pomoc psychologiczną.

Sport, który inspiruje i integruje

Poland Business Run to nie tylko rywalizacja sportowa. To także wyjątkowa okazja do integracji zespołów firmowych, wzmacniania relacji i budowania ducha współpracy. W biegu biorą udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Każda drużyna składa się z pięciu osób, a do pokonania mają wspólnie 20 kilometrów - każdy uczestnik przebiega lub przechodzi dystans 4 kilometrów.

Jak podkreśla Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run: Jedne z najpiękniejszych historii dotyczą osób, które trafiają na Poland Business Run trochę przypadkiem - zapisują się, bo zachęciła ich firma, choć wcześniej bieganie nie było im bliskie. Potem okazuje się, że odkrywają sportowe emocje, radość z aktywności i chcą biegać dalej, startując w kolejnych zawodach.

Wsparcie, które trafia do potrzebujących

W ubiegłym roku w Poland Business Run uczestniczyło aż 46 tysięcy osób, a Fundacja Poland Business Run wsparła 159 beneficjentów. Od 2012 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja, pomoc otrzymało już blisko 1400 osób. Zebrane środki przeznaczane są przede wszystkim na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego, a także na rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

W tym roku zapisy do jubileuszowej edycji potrwają od 12 maja do 10 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie bieg.pbr.pl.

Dwa miasta, jedna idea - harmonogram Poland Business Run 2026

Jubileuszowa edycja Poland Business Run odbędzie się w dwóch miastach. Warszawska część wydarzenia wystartuje 30 sierpnia na terenie Lotniska Bemowo. Tydzień później, 5 i 6 września, uczestnicy pobiegną wokół krakowskich Błoń. To właśnie tutaj tradycyjnie gromadzi się największa liczba biegaczy, którzy wspólnie tworzą niezapomnianą atmosferę pomagania i sportowej rywalizacji.

Bieg dla każdego - także dla rodzin i dzieci

Organizatorzy Poland Business Run dbają o to, by wydarzenie było otwarte dla wszystkich. Oprócz sztafety biegowej, przygotowano także dodatkowe formy udziału:

PBR Walk - integracyjny, 4-kilometrowy spacer drużynowy dla tych, którzy wolą pomagać bez presji rywalizacji.

- integracyjny, 4-kilometrowy spacer drużynowy dla tych, którzy wolą pomagać bez presji rywalizacji. PBR Kids - specjalna propozycja dla najmłodszych, wprowadzająca dzieci w świat aktywności fizycznej i pomagania innym.

Integralną częścią Poland Business Run są także rodzinne pikniki organizowane w miasteczkach biegowych. To tutaj uczestnicy, ich rodziny i bliscy mogą wspólnie spędzać czas, korzystać z licznych atrakcji i świętować sukcesy wszystkich drużyn.

Wirtualny bieg - pobiegnij, gdziekolwiek jesteś

Poland Business Run kontynuuje także formułę biegu wirtualnego, umożliwiając udział osobom z całego świata. Między 31 sierpnia a 6 września każdy uczestnik może pokonać swój dystans w dowolnym miejscu - biegiem, marszem lub z kijkami nordic walking. Wirtualne drużyny korzystają z dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwala rejestrować aktywność, śledzić wyniki i brać udział w rywalizacji zespołowej.

W tej formule liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim wspólne zaangażowanie - wynik drużyny zostaje zaliczony dopiero wtedy, gdy dystans ukończą wszyscy jej członkowie.