Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową - nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.

Pociąg we włoskim Dorio.

Nowe przepisy ułatwią wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie połączeń, eliminując konieczność dokonywania wielu osobnych zakupów biletów.

Komisja Europejska przekonuje, że ułatwienia te nie tylko pomogą pasażerom, ale również przewoźnikom, zwiększając liczbę osób korzystających z kolei.

Jeden bilet na całą trasę podróży

Obecnie porównywanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów bywa czasochłonnym zajęciem, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, w tym wypadku kolejowych, oferujących różne ceny biletów i różne warunki zakupu. Sprawy nie ułatwiają rozdrobnione systemy rezerwacji, wskutek czego podróżny planując wyjazd musi dokonywać kilku odrębnych zakupów.

Zgodnie z propozycją KE, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa kolejowe np. PKP i Deutsche Bahn.

Podróżni objęci będą pełną ochroną praw pasażerskich. W przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie utracone zostanie z winy jednego z przewoźników, przedsiębiorstwo kolejowe, które spowodowało zakłócenie, będzie odpowiedzialne za zaproponowanie pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów, zagwarantowania pomocy w postaci posiłków i napojów, a nawet zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne oraz wypłatę odszkodowania za opóźnienie.

Kto na tym skorzysta?

Komisja Europejska uczuliła też sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne, by sprzedając bilety przestrzegali minimalnych czasów połączenia, żeby pasażer miał czas przesiąść się z jednego pociągu do drugiego. Jeśli podróżny utraci połączenie, ponieważ zasada ta nie była przestrzegana, to sprzedawca lub organizator wycieczki a nie kolej będą odpowiedzialni za wypłacenie odszkodowania lub załatwienie dalszej podróży.

KE zapewniła w środę, że na nowych regulacjach skorzystają nie tylko pasażerowie, ale i przewoźnicy kolejowi, bo dzięki ułatwionemu systemowi wzrośnie liczba osób decydujących się na podróż pociągami.

KE przedstawi teraz propozycję Radzie UE, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Ursula von der Leyen: Zmieńmy to!

Uproszczenie podróży, w tym możliwość zakupu jednego biletu obowiązującego w całej UE zapowiedziała jeszcze przed objęciem drugiego mandatu w KE jej szefowa Ursula von der Leyen. Takie też zadanie otrzymał od niej do zrealizowania komisarz UE ds. transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas.