Projekt Ministerstwa Finansów nie ucieszy osób korzystających z e-papierosów. Resort planuje podwyżkę akcyzy na same urządzenia, jak i wykorzystywany w nich płyn.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Co dokładnie znalazło się w zapisach?

W dokumencie można przeczytać, że Ministerstwo Finansów chce zwiększenia dwóch stawek akcyzy, tj. na wszystkie urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, urządzenia wielofunkcyjne oraz podgrzewacze) oraz zestawy części do urządzeń do waporyzacji z obecnych 40 zł do 50 zł oraz na płyn do papierosów elektronicznych z dotychczasowego poziomu 0,96 zł za każdy mililitr, do 2,20 zł za każdy mililitr.

Jaki jest cel zmian?

Resort przyznaje, że podwyżka ma celu ograniczenie korzystania z e-papierosów przez obywateli Polski. "Zmiana stawek akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz płyn do papierosów elektronicznych zmniejszy ekonomiczną dostępność tych wyrobów, a przez to ograniczy ich konsumpcję, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli" - podkreślono.

Ministerstwo planuje objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. "dołów", czyli również urządzeń zasilająco-sterujących (np. bez grzałki), które obecnie nie są opodatkowane akcyzą. Ministerstwo wyjaśniło obecnie, że od takich e-papierosów, w których np. grzałka jest wyjmowana i sprzedawana oddzielnie, obecnie nie jest w ogóle płacona akcyza.