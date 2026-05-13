Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja 2026 roku na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. To ważny obowiązek, który może przynieść zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej obejmuje osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w 2025 roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. Obowiązek ten dotyczy nie tylko aktywnych przedsiębiorców, ale także tych, którzy w ubiegłym roku zawiesili lub zakończyli działalność, jeśli choć przez jeden dzień byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszoną działalność przez cały rok, co do zasady nie muszą składać rocznego rozliczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy działalność została wznowiona lub rozpoczęta w styczniu 2026 roku, a rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych. W takim przypadku należy złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej.



Do kiedy trzeba złożyć wniosek i jak uzyskać zwrot nadpłaty?

Termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa 20 maja 2026 roku. Dokumenty należy przekazać razem z rozliczeniem za kwiecień. Roczne rozliczenie pozwala ustalić właściwą wysokość składki zdrowotnej na podstawie przychodów lub dochodów osiągniętych w danym roku.



Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, ZUS automatycznie przygotuje wniosek RZS-R i udostępni go na koncie płatnika w portalu eZUS. Warunkiem zwrotu jest brak zaległości w składkach oraz brak nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca powinien sprawdzić wniosek, wskazać numer rachunku bankowego, podpisać dokument i odesłać go do ZUS najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku. W przypadku braku tych działań, nadpłata nie zostanie wypłacona na konto, lecz będzie rozliczona na koncie płatnika do końca roku.



Co zrobić w przypadku niedopłaty lub konieczności korekty?

Jeśli roczne rozliczenie wykaże niedopłatę, przedsiębiorca musi dopłacić brakującą kwotę razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja. Osoby, które chcą skorygować miesięczne rozliczenia, powinny złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składają wniosku, mają czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 roku.