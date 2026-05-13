Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował, że Rosja jest zainteresowana współpracą gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi, pod warunkiem oddzielenia relacji handlowych od kwestii wojny w Ukrainie. Moskwa ponowiła propozycję zawieszenia broni, uzależniając ją od wycofania się sił ukraińskich z Donbasu.

Spotkanie Trump - Putin na Alasce / GAVRIIL GRIGOROV/AFP/East News / East News

Podczas środowej konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja widzi potencjał w realizacji wspólnych projektów gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi.

Jesteśmy zainteresowani szeregiem projektów, które byłyby korzystne dla obu stron - powiedział Pieskow, nie podając jednak szczegółów dotyczących możliwych obszarów współpracy. Warunkiem jest jednak, by USA przestały łączyć relacje handlowe z kwestią konfliktu na Ukrainie.

O jakich projektach mówił rzecznik Władimira Putina?

Rosja kusi Donalda Trumpa i jego otoczenie

Na początku roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało, że przekazało Stanom Zjednoczonym propozycje mające na celu usunięcie "poważnych barier" w relacjach dwustronnych. Moskwa oferuje współpracę gospodarczą, m.in. w sektorze minerałów ziem rzadkich oraz w Arktyce, apelując do Waszyngtonu o oddzielenie kwestii gospodarczych od politycznych sporów, zwłaszcza dotyczących Ukrainy.

Rosjanie podkreślają, że chcą skupić się na praktycznych aspektach współpracy, takich jak wznowienie lotów czy zwrot majątku dyplomatycznego.

Moskwa ma kusić ludzi z otoczenia Donalda Trumpa obietnicą ogromnych zysków z inwestycji w rosyjskie surowce, projekty deweloperskie i energetykę, w zamian za zniesienie sankcji. Kwoty pojawiające się w rozmowach - nawet 12 bilionów dolarów - są zdaniem ekspertów nierealne, ale mają wywrzeć wrażenie na amerykańskich negocjatorach. Główny negocjator Kremla - Kiryłł Dmitrijew - poinformował natomiast, że ostateczna wartość ewentualnych kontraktów przekracza nawet kwotę 12 bln dolarów.

W negocjacje po stronie USA zaangażowani są m.in. Jared Kushner i deweloper Steve Witkoff. "The Economist" podaje, że Rosjanie przygotowali specjalną strategię , by wciągnąć otoczenie Trumpa do układu, oferując m.in. miejsca w zarządach rosyjskich firm.

Moskwa stawia warunek

Rzecznik Kremla powtórzył dzisiaj także rosyjskie stanowisko w sprawie zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Według Pieskowa, zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji pokojowych byłoby możliwe, gdyby siły ukraińskie wycofały się z Donbasu. Propozycja ta została już wcześniej odrzucona przez władze w Kijowie. Według dość powszechnego wśród Ukraińców i znacznej części ekspertów zachodnich przypuszczenia, umożliwienie Rosji zajęcia reszty Donbasu, spowoduje wysunięcie przez Kreml dalszych roszczeń terytorialnych.

Prezydent Rosji Władimir Putin w sobotę wyraził przekonanie, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, choć nie ma żadnych realnych przesłanek na potwierdzenie tych słów, a urzędnicy obu stron konfliktu przyznają zakulisowo, iż nie wierzą w wysiłki mediacyjne strony amerykańskiej.

Rosja gotowa na dialog z Europą, ale nie zamierza go inicjować

Wcześniej Dmitrij Pieskow podkreślił, że Rosja jest otwarta na dialog z krajami europejskimi, jednak nie zamierza sama wychodzić z inicjatywą. Była to odpowiedź na doniesienia "Financial Times", według których przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował o przygotowaniach UE do ewentualnych rozmów pokojowych z Władimirem Putinem. Inicjatywa ta miała zostać zaakceptowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Według "Financial Times", przywódcy państw Unii Europejskiej rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Rosją, niezależnie od rozmów prowadzonych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Część polityków UE obawia się, że trójstronne rozmowy bez udziału Unii mogą doprowadzić do jej marginalizacji w procesie pokojowym.