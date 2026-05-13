Watykan ostrzega i apeluje do lefebrystów. Stolica Apostolska wzywa bractwo, aby odstąpiło od planów święceń kapłańskich, bo nie mają one zgody papieża. Zapowiedziano je na lipiec.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernandez przypomniał, że takie święcenia nie mają mandatu papieskiego.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez powtórzył w komunikacie wcześniejsze stanowisko Watykanu i zaznaczył: "Święcenia kapłańskie ogłoszone przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X nie mają odpowiedniego mandatu papieskiego".

W oświadczeniu zaznaczył, że gest ten stanowić będzie "akt schizmatyczny" zgodnie z dokumentem Jana Pawła II "Ecclesia Dei" z 1988 roku, wydanym w odpowiedzi na wyświęcenie biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej przez arcybiskupa Lefebvre'a, założyciela tej wspólnoty. Kultywuje ona tradycję dawnego obrządku mszy łacińskiej i odrzuca kluczowe postanowienia Soboru Watykańskiego II.

Ponadto kardynał Fernandez podkreślił, że "formalne przystąpienie do schizmy stanowi ciężką obrazę Boga i pociąga za sobą ekskomunikę, ustaloną przez prawo Kościoła".

"Ojciec Święty kontynuuje modlitwy, prosząc Ducha Świętego, by oświecił odpowiedzialnych za Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, aby odstąpili od kroków w sprawie bardzo poważnej decyzji, jaką podjęli" - głosi komunikat opublikowany przez watykańskie biuro prasowe.

Od lat, zwłaszcza od czasów pontyfikatu Benedykta XVI, podejmowane są próby rozwiązania sporu między Watykanem a schizmatycznym bractwem. Nie przyniosły one dotychczas rozwiązania.

Bractwo z siedzibą w Szwajcarii ma ponad 700 kapłanów na świecie.