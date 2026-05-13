W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Jabłońskiego o spór dotyczący projektu ustawy delegalizującej rynek kryptoaktywów. Mateusz Morawiecki i jego najbliżsi współpracownicy nie zgadzają się na propozycję partii, aby całkowicie zakazać obrotu wirtualną walutą. Jacek Sasin broni ustawy, a wymiana zdań między politykami odbywa się na portalu "X". Czy takie publiczne dyskusje nie polaryzują partii?

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i poleciał do USA na podstawie tzw. paszportu genewskiego. Czy polityk PiS konsultował swój wyjazd z kierownictwem partii? Czy gość Piotra Salaka, tak jak inni posłowie, o ucieczce byłego ministra sprawiedliwości dowiedział się z mediów? Czy zamierza bronić Zbigniewa Ziobry?

Byłego wiceszefa MSZ zapytamy o decyzję UE, która nałożyła sankcje na ekstremistycznych osadników i podmiotów wspierających osadnictwo na Zachodnim Brzegu. Czy to dobry ruch? Na ile pogorszą się relacje Unii Europejskiej z Jerozolimą?

Padnie też pytanie o wizytę Donalda Trumpa w Chinach i sytuację na Bliskim Wschodzie.

