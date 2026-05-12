Rosyjskie Siły Strategiczne (RVSN) przeprowadziły udany test nowoczesnej międzykontynentalnej rakiety balistycznej „Sarmat”. O wynikach próby poinformował dowódca Strategicznych Sił Rakietowych FR, generał Siergiej Karakajew, podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem.
Broń zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych i atakowania każdego punktu na Ziemi wejdzie do użytku bojowego już w tym roku.
Jak przekazał generał Karakajew, test rakiety "Sarmat" odbył się o godzinie 11:15 czasu moskiewskiego.
"Dziś o godzinie 11:15 Siły Strategiczne przeprowadziły start najnowszej ciężkiej, ciekłopaliwowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej ‘Sarmat’. Zadanie zostało wykonane" - poinformował dowódca cytowany przez agencję RIA Nowosti.
Nowy system rakietowy przewyższa swojego poprzednika pod względem zasięgu, masy przenoszonego ładunku, gotowości do startu oraz zaawansowanych środków przeciwdziałania, które mają umożliwić przełamanie obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej.