Nieco więcej walki można było zobaczyć w drugiej odsłonie, choć znów świetnie zaczęła Świątek, wygrywając cztery pierwsze gemy. Pegula potrafiła jednak zmotywować się do walki i wywalczyła jeszcze dwa gemy. Postawiła też Świątek trudne warunki w ósmym gemie, ale to Polka zachowała więcej zimnej krwi w decydujących akcjach.



Dla Świątek wygrana z Pegulą to przełom. Amerykanka jest bowiem pierwszą od listopada zawodniczką z najlepszej "10" rankingu WTA, którą Raszynianka pokonała.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji. Mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

Iga Świątek - Jessica Pegula 6:1, 6:2.

O godzinie 19:00 wiceliderka listy WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Switoliną (7.). Półfinały zaplanowano na czwartek.