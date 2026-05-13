Niezwykle udany ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie w wykonaniu Igi Świątek. Polka straciła jedynie trzy gemy i pokonała Jessicę Pegulę 6:1, 6:2. Awans do półfinału oznacza, że Świątek osiągnęła właśnie najlepszy wynik w tym sezonie.

To był dwunasty mecz tych zawodniczek i siódma wygrana Świątek.

Spotkanie od początku układało się po myśli naszej zawodniczki. Już pierwszego gema Polka zamknęła dwoma asami serwisowymi. W kolejnych wymianach wiele błędów popełniała Pegula i szybko w meczu zrobiło się 5:0. W szóstym gemie pomyłek nie wystrzegła się Świątek i honorowego gema wywalczyła Amerykanka. To jednak wszystko, na co w tym secie było stać rywalkę naszej reprezentantki. Świątek zakończyła tę partię precyzyjnym forehandem.

Nieco więcej walki można było zobaczyć w drugiej odsłonie, choć znów świetnie zaczęła Świątek, wygrywając cztery pierwsze gemy. Pegula potrafiła jednak zmotywować się do walki i wywalczyła jeszcze dwa gemy. Postawiła też Świątek trudne warunki w ósmym gemie, ale to Polka zachowała więcej zimnej krwi w decydujących akcjach. 

Dla Świątek wygrana z Pegulą to przełom. Amerykanka jest bowiem pierwszą od listopada zawodniczką z najlepszej "10" rankingu WTA, którą Raszynianka pokonała. 

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji. Mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

O godzinie 19:00 wiceliderka listy WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Switoliną (7.). Półfinały zaplanowano na czwartek.

