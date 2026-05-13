Niezwykle udany ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie w wykonaniu Igi Świątek. Polka straciła jedynie trzy gemy i pokonała Jessicę Pegulę 6:1, 6:2. Awans do półfinału oznacza, że Świątek osiągnęła właśnie najlepszy wynik w tym sezonie.
To był dwunasty mecz tych zawodniczek i siódma wygrana Świątek.
Spotkanie od początku układało się po myśli naszej zawodniczki. Już pierwszego gema Polka zamknęła dwoma asami serwisowymi. W kolejnych wymianach wiele błędów popełniała Pegula i szybko w meczu zrobiło się 5:0. W szóstym gemie pomyłek nie wystrzegła się Świątek i honorowego gema wywalczyła Amerykanka. To jednak wszystko, na co w tym secie było stać rywalkę naszej reprezentantki. Świątek zakończyła tę partię precyzyjnym forehandem.