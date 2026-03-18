Komunikat Urzędu Miasta w Myszkowie ws. cyberataku jest dość ogólnikowy. Nie wyjaśniono, co dokładnie się stało.

"Doszło do zdarzenia o charakterze naruszenia cyberbezpieczeństwa, którego przedmiotem była infrastruktura informatyczna wykorzystywana do bieżącej działalności Urzędu Miasta" - przekazano.

Myszkowski magistrat podkreśla, że na tym etapie nie można wykluczyć wycieku danych takich jak m.in. numery PESEL i adresy e-mail osób, które załatwiały swoje sprawy w urzędzie.

"Incydent nie wpływa na bieżącą obsługę mieszkańców w Biurze Podawczym, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich" - czytamy w komunikacie.