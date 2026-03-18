"W związku z cyberatakiem na infrastrukturę IT Urzędu Miasta w Myszkowie, w trybie pilnym wszczęte został procedury kryzysowe. Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - poinformował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Komunikat w tej sprawie pojawił się też na stronie myszkowskiego urzędu miasta.

Krzysztof Gawkowski przekazał, że incydent w Myszkowie jest analizowany. Nie wiadomo, czy i w jakim zakresie doszło do wycieku danych. 

"Apeluję do mieszkańców: zachowajcie ostrożność wobec podejrzanych telefonów i maili oraz zastrzeżcie numer PESEL - można to zrobić w aplikacji mObywatel jednym kliknięciem" - napisał szef resortu cyfryzacji.

Komunikat Urzędu Miasta w Myszkowie ws. cyberataku jest dość ogólnikowy. Nie wyjaśniono, co dokładnie się stało. 

"Doszło do zdarzenia o charakterze naruszenia cyberbezpieczeństwa, którego przedmiotem była infrastruktura informatyczna wykorzystywana do bieżącej działalności Urzędu Miasta" - przekazano.

Myszkowski magistrat podkreśla, że na tym etapie nie można wykluczyć wycieku danych takich jak m.in. numery PESEL i adresy e-mail osób, które załatwiały swoje sprawy w urzędzie. 

"Incydent nie wpływa na bieżącą obsługę mieszkańców w Biurze Podawczym, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich" - czytamy w komunikacie.

