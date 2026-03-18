"W związku z cyberatakiem na infrastrukturę IT Urzędu Miasta w Myszkowie, w trybie pilnym wszczęte został procedury kryzysowe. Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - poinformował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Komunikat w tej sprawie pojawił się też na stronie myszkowskiego urzędu miasta.
Krzysztof Gawkowski przekazał, że incydent w Myszkowie jest analizowany. Nie wiadomo, czy i w jakim zakresie doszło do wycieku danych.
"Apeluję do mieszkańców: zachowajcie ostrożność wobec podejrzanych telefonów i maili oraz zastrzeżcie numer PESEL - można to zrobić w aplikacji mObywatel jednym kliknięciem" - napisał szef resortu cyfryzacji.