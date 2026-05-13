Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem wylądował w środę w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i Tajwan.
W środę około godz. 14 czasu polskiego (godz. 20 w Pekinie) samolot prezydenta USA wylądował w stolicy Chin po długim locie z międzylądowaniem na Alasce.
Na lotnisku przed amerykańskim przywódcą rozwinięto czerwony dywan. Przywitał go wiceprzewodniczący ChRL Han Zheng, co stacja CNN oceniła jako podkreślenie wagi wizyty.